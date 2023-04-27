У матери в роддоме отобрали новорожденную дочь из-за формальной недееспособности после ДТП

История новорожденной девочки, которую отняли у матери прямо в роддоме, вышла далеко за пределы Забайкалья. Читинка Юлия Жарлыкина почти три месяца не видела свою дочь. Малышку отобрали у нее буквально через пару дней после рождения. Всё потому, что по документам
Почему так вышло и как Юлия боролась за возвращение дочери домой? Смотрите в видеосюжете наших коллег из CHITA.RU, который опубликован чуть выше.
Всё произошло из-за того, что в 2013 году Юля получила тяжелую черепно-мозговую травму в ДТП. Опеку над ней оформила мать. После долгих лет реабилитации Юля встретила мужчину, но, узнав о беременности, тот самоустранился.
— Меня как опекуна признали недобросовестной, потому что дочь родила, — рассказала Наталья Витальевна, мама Юлии.
Месяцы потребовались на то, чтобы через суд Юлия смогла доказать свою ограниченную дееспособность, а ее мама — что она — ответственный опекун. Всё это время малышка провела в больнице и доме малютки.
Только после этого девочку вернули в семью.