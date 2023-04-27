У матери в роддоме отобрали новорожденную дочь из-за формальной недееспособности после ДТП

История новорожденной девочки, которую отняли у матери прямо в роддоме, вышла далеко за пределы Забайкалья. Читинка Юлия Жарлыкина почти три месяца не видела свою дочь. Малышку отобрали у нее буквально через пару дней после рождения. Всё потому, что по документам 33-летняя Юлия — недееспособна.

