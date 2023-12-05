«Могут сломаться ребра и вывалиться прямая кишка»: что за болезнь вернулась к россиянам и как ее отличить от простуды

Заболевание давно считается управляемым и болеют им в основном дети. До последнего времени коклюш был редкостью, ведь от него есть вакцина, которой прививают в младенчестве.

MSK1.RU поговорил с экспертами, чтобы выяснить, опасен ли коклюш, почему произошла вспышка заболеваемости и как отличить его от других заболеваний.

Детская болезнь с «недетскими» симптомами

Главная особенность коклюша заключается в сильном приступообразном кашле, объяснила инфекционист и профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мексина. Лечится болезнь долго, вплоть до трех месяцев. В Китае коклюш из-за этого даже называют стодневным гриппом.