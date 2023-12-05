«Могут сломаться ребра и вывалиться прямая кишка»: что за болезнь вернулась к россиянам и как ее отличить от простуды

Традиционно с наступлением холодов растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, в этом году к ним ожидаемо присоединился ковид. Но не только он — в последние недели то из одного, то из другого региона России доходят новости о коклюше. На днях случай заражения выявили в школе в Перми, в Екатеринбурге из-за вспышки коклюша закрыли на карантин гимназию. Были жалобы на коклюш в Санкт-Петербурге, в Самарской области и в Челябинской.
Заболевание давно считается управляемым и болеют им в основном дети. До последнего времени коклюш был редкостью, ведь от него есть вакцина, которой прививают в младенчестве.
MSK1.RU поговорил с экспертами, чтобы выяснить, опасен ли коклюш, почему произошла вспышка заболеваемости и как отличить его от других заболеваний.
Детская болезнь с «недетскими» симптомами
Главная особенность коклюша заключается в сильном приступообразном кашле, объяснила инфекционист и профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мексина. Лечится болезнь долго, вплоть до трех месяцев. В Китае коклюш из-за этого даже называют стодневным гриппом.
— Перед приступом человек вдыхает воздух и начинает очень сильно надрывно кашлять. Он бывает настолько сильный, что могут сосуды лопнуть в глазах или же появиться рвота. Иногда из-за напряжения стенок брюшной полости может дойти до выпадения прямой кишки. В медицинской литературе даже были случаи, когда от кашля ломались ребра, — рассказала MSK1.RU Мексина.
У каждого человека в мозгу есть центр кашля. Он позволяет избавиться от раздражения в дыхательных путях — это врожденный защитный рефлекс. По словам эксперта, коклюш влияет на мозг. Его токсин формирует еще один такой центр, который и вызывает эти неконтролируемые приступы кашля. В группе риска — малыши и пожилые люди.
Кроме того, выявить это заболевание на ранних этапах довольно сложно. Оно маскируется под простуду или ОРЗ, а со второй недели переходит в острую форму, тогда и начинаются приступы. Проблема заключается в том, что наиболее эффективны антибиотики в борьбе с коклюшем в первую неделю болезни. После этого пить их не имеет смысла, придется только ждать, когда организм сам поборет инфекцию.
— Коклюш формирует еще один кашлевой центр. Любое возбуждение или эмоции могут спровоцировать вот этот надрывный кашель, — пояснила Мексина. — Антибиотики могут помочь в первые недели болезни и подавить возбудитель заболевания. Потом их принимать уже не нужно — коклюшная палочка сама покинет организм, а вот кашель останется. Разве что седативные препараты и противокашлевые можно принимать, чтобы снять раздражение с центра.
Помогут жир енота и самолеты?
Многие наши читатели под предыдущей публикацией советовали лечить коклюш народными методами. Кто-то предлагал дышать свежим воздухом, чтобы победить болезнь, а кто-то — полетать на вертолете или самолете. Некоторые даже отважились пить жир енота. Мы поговорили с экспертом о пользе нестандартных способов побороть вирус.
— Слухи о том, что коклюш можно победить, полетев на самолете куда-нибудь, ходят. Но на мой взгляд, это не совсем эффективно. При кашле человеку и так не хватает кислорода, а тут мы его еще и помещаем в разряженный воздух, который бывает на высоте. Да, кашель может прекратиться из-за перепадов давления, но вот кислорода, необходимого для мозга, станет меньше, — опровергла теорию инфекционист и педиатр Елена Мексина.
Как рассказала эксперт, при коклюше бесполезны жир енота и молоко с чесноком, которыми многие пытаются лечиться, поскольку никаких доказательств эффективности этих методов нет. Токсин коклюша, возбуждающий кашель, народными средствами просто так не победить.
— Посещение соляных комнат поможет разжижать мокроту, так она будет легче отходить. Это позволит снизить негативные ощущения во время приступа кашля, — отметила Мексина. — Но стоит учесть, что коклюш заразный, поэтому в соляные комнаты вас могут просто не пустить — туда же и другие люди ходят. Но уже на поздних стадиях, когда коклюшный микроб не выделяется, можно пользоваться этим методом.
Прививка — билет в здоровую жизнь?
Для защиты детей в России давно делают АКДС — адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину. Причем ставят ее в младенчестве, объяснил врач-пульмонолог и доцент кафедры госпитальной терапии МГСМУ им. Сеченова Александр Пальман. По его словам, эта прививка в 99,9% случаев превосходит потенциальный вред коклюша.
— Если раньше коклюш считался детской болезнью, сейчас то и дело с ним приходят и взрослые. Это происходит последние лет десять, раньше такого не было. Единственное объяснение, почему так происходит — мы расслабились и перестали прививаться. Бывают строгие медотводы от прививок, но на самом деле их не так уж и много, — рассказал он в разговоре с MSK1.RU.
Этого же мнения придерживается инфекционист и педиатр Елена Мексина. По ее словам, надеяться на авось в этом деле не стоит, намного лучше будет привиться заранее. Тем более, что аналог АКДС для взрослых тоже есть.
— Для детей семи лет и старше есть специальная прививка. Для этой возрастной категории выпущена вакцина, которая содержит пониженный коклюшный компонент. Считается, что переносимость в этой концентрации лучше, но, честно, разницы никакой не заметила, — отметила Мексина. — К сожалению, в настоящее время она в национальный календарь профилактических прививок бесплатно не включена. Но лучше купить и сделать, чем болеть потом коклюшем.
Ранее мы рассказывали, что москвичи пожаловались на мощный вирус, который ходит по столице. Почитайте также, как узнать коклюш по симптомам. Также мы публиковали материал о том, что в России одна за одной стали пропадать прививки для детей.