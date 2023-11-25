«Ставила на плиту ведро с мусором и пыталась приготовить обед»: истории читателей НГС о деменции — с чем они сталкиваются

Проявления болезни могут отличаться, в зависимости от того, на какой она стадии.

— Тут еще мягко описали все «прелести» деменции. Есть еще и агрессия, отправление физиологических потребностей где попало, полная немощность и прочее. Ухаживающим приходится порой терять работу, распадаются семьи, сами ухаживающие из-за нагрузки того гляди помрут раньше дементного. У большинства нет денег ни на сиделку, ни на пансионат. В общем, врагу не пожелаешь, — поделилась одна из читательниц.



Помимо потери памяти, деменция проявляется в полной утрате когнитивных функций, когда человек становится полностью недееспособным, и за ним нужен уход как за ребенком.