«У меня ходит женщина»: как живут новосибирцы с деменцией — три разбивающих сердце истории их родных

А однажды она забыла, что поела. Были такие случаи — и грустно, и смешно. Я помню, она поужинала, потом ушла к себе в комнату, через некоторое время приходит и говорит: «Ой, вы ужинаете? А меня почему не зовете?»



У нас были очень теплые отношения. У меня была боль за нее. Я видела ее растерянность, ее беспомощность, и это было тяжело, ведь мама столько работала, всегда всем интересовалась. Мне это было просто больно наблюдать. Признаюсь, что иногда это раздражало, но у меня это было нечасто. Мы несколько лет жили вместе, до последнего, и у меня был такой настрой (плачет)... Это было очень тяжело, я просто понимала эту ситуацию и пыталась принимать.