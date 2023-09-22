И это не проблемы с памятью. Профессор-невролог назвал первый симптом болезни Альцгеймера

Андрей Емелин, невролог, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.



— Наследственных форм болезни, которые генетически опосредованы, не так уж много среди общего числа пациентов. И в этом случае не стоит сразу рисовать себе какие-то мрачные картины, — успокаивает Андрей Емелин.



Первые признаки

По словам невролога ВМА, при болезни Альцгеймера, как правило, больше всего страдает память на текущие, недавние события. При этом память об отдаленных событиях может оставаться относительно сохранной. Но обычно начинается болезнь с изменений в поведении.

