«Пришел в магазин и не помнит зачем»: как понять, что у близкого болезнь Брюса Уиллиса и что делать при первых признаках деменции

Проблема деменции сегодня актуальна во всем мире. По последним прогнозам, к 2050 году в мире будет более 100 миллионов человек, страдающих этим недугом. Руководитель новосибирского городского центра по борьбе с деменцией, кандидат медицинских наук, невролог Светлана Дума назвала первые признаки деменции и, в частности, синдрома Альцгеймера, и виды профилактики этой болезни. Поводом для интервью с неврологом стала прошедшая в кинотеатре «Победа» выставка «Главное помнить».
— Кто-то называл это старческим слабоумием, старческим маразмом. Но сейчас более красивый термин — синдром деменции. Это синдром, который встречается при очень многих заболеваниях. Это не только болезнь Альцгеймера, но и масса видов деменции. Но все же, чаще всего, где мы видим этот синдром деменции, — он занимает больше половины случаев — это болезнь Альцгеймера.
По словам эксперта, в основном это болезнь людей пожилого возраста, чаще всего яркие симптомы проявляются у людей старше 78 лет. Но есть и случаи болезни Альцгеймера с ранним развитием, когда она проявляется уже в возрасте 55–60 лет.
Признаки болезни Альцгеймера
Светлана Дума подчеркивает, что некоторые признаки деменции могут быть схожими с симптомами других заболеваний или нехваткой каких-то веществ в организме, поэтому точный диагноз всегда поставит только доктор. Он же может назначить лечение, которое будет сдерживать проявление болезни, помогая как можно дольше сохранить комфортное качество жизни.
— Самый первый симптом — человек начинает говорить о том, что к нему очень большие требования предъявляют все окружающие. На работе или дома, все от него чего-то хотят, — перечисляет Светлана Дума признаки, которые должны насторожить. — У человека меняется настроение. Оно меняется у пожилого человека, но здесь более выраженно, больше в минус — в сторону тревожности какой-то, недовольства.
Более очевидные признаки — когда у человека появляется спутанность в месте, в пространстве, когда он не понимает, где находится. Например, приходит в магазин и не может вспомнить, куда он пришел и что здесь делает. Человек может спутать название сезона. Например, ему скажут, что за окном осень, а он посмотрит в окно и назовет это весной.
Деменция — это нарушение когнитивных функций, в том числе, нарушение речи, когда внезапно выпадает слово. Причем, не просто забыл и сразу вспомнил. Человек может не вспоминать название вещи, заменить его местоимением: «этот», «та вещь» и т.д. Кроме того, появляется раздражительность без видимых причин и подозрительность.
— Если они потеряли какую-то вещь, чаще всего они не вспомнят, куда они ее положили. Скорее обвинят окружающих в том, что те ее украли, спрятали или что-то еще, — приводит пример нарушений специалист.
Проявление деменции, болезни Альцгеймера — это не просто забывчивость и рассеянность.
— Это память, внимание, это речь, наш гнозис, то есть распознавание. Мы смотрим на яйцо, и наш мозг, наш компьютер, видит, что оно хрупкое, белое, можно его съесть, оно может разбиться. Так у нас быстро формируется представление о яйце, — приводит пример когнитивных функций Светлана Дума. — Наш праксис, последовательность наших действий. Допустим, застегиваем пуговицы. Вот этот комплекс функций называется когнитивными функциями, и при деменции страдает несколько, не только память. Просто память — одна из самых первых.
Как ставят диагноз
Светлана Дума напоминает, что диагноз ставит врач-невролог. Для начала достаточно попасть на прием к неврологу по месту жительства. По ее наблюдениям, сам человек вряд ли обратится к медикам, в большинстве случаев его приводят близкие. Врачу нужно сказать, что появились проблемы с памятью.
— На первом этапе все неврологи хорошо эту проблему знают, — уверяет Светлана Дума. — Если даже доктор не совсем ориентирован, он знает, куда направить, если сам не справляется.
Врач должен составить план обследования, прежде всего исключить обратимые формы заболевания, для этого потребуются дополнительные анализы.
— Мы смотрим кровь, обследуем почки, смотрим на нейросифилис, ВИЧ, компьютерную томографию головного мозга, — перечисляет список исследований врач-невролог.
Чтобы определить тип деменции, проводится тестирование. На этом этапе, по словам Светланы Думы, даже без компьютерного томографа специалисты могут определить, болезнь Альцгеймера у человека или, к примеру, сосудистые проблемы.
— В среднем с синдромом деменции, установленным где-то на стадии ближе к умеренной, человек живет примерно 7–8 лет. Если мы выявляем болезнь на стадии умеренных когнитивных расстройств, мы тем самым продлеваем качество жизни пациента, — говорит Светлана Дума.
По ее словам, для сдерживания проявлений болезни существуют две группы лекарственных препаратов, которые пациенту нужно принимать постоянно. И профилактика.
Профилактика заболевания
Профилактика особенно эффективна на первых стадиях заболевания, поэтому чем раньше это практиковать, тем лучше.
— На преддементной стадии или на стадии легкой деменции мы активно стимулируем пациентов заниматься когнитивным тренингом. Важный процесс — чтение. Очень часто по мере развития деменции человек отказывается от чтения. Вначале он говорит, что у него с глазами что-то не то, потом ему книжка не нравится. Потом он переходит на журнал или газету, потом вообще отказывается. Но чтение — это очень важный процесс, как и письмо. А мы все меньше и меньше пишем, — говорит руководитель центра по борьбе с деменцией.
Одна из форм когнитивного тренинга — раскраски. По словам Светланы Думы, специалисты центра по борьбе с деменцией создали специальные раскраски с упражнениями. По этому же принципу работает арт-терапия, когда человеку нужно восстанавливать память, дорисовать картину.
— Не бурчите, не обижайтесь, если вас в профессиональном плане заставляют сдавать какие-то экзамены, подтверждать свою квалификацию и тому подобное. — Это когнитивный тренинг, хорошо встряхнуть свои знания, разложить опять их по полочкам, это только плюс. И чем больше интересов в жизни, тем лучше. Кто-то рисует, кто-то мастерит, кто-то путешествует. Творит что-то, кто-то в хор ходит поет, кто-то просто ходит на симфонический концерт. Человек должен найти свою радость, — подытоживает руководитель центра по борьбе с деменцией.
Светлана Дума подчеркивает, что людей с деменцией гораздо больше, чем показывает статистика, куда входят только люди с поставленным диагнозом (только 1 млн 300 тысяч по России). По прогнозам ученых, к 2050 году в мире будет более 100 миллионов человек с деменцией.
Несмотря на возможность замедлить процессы, болезнь неизлечима, поэтому для близких заболевшего это часто становится испытанием. Недавно мы рассказывали истории людей, чьи близкие жили или живут с синдромом деменции. Часто самое сложное — принять тот факт, что так, как раньше, никогда не будет, и выбрать правильную тактику поведения.
Также мы рассказывали о знаменитом актере Брюссе Уиллисе, который страдает деменцией. О том, как он живет сейчас и как его поддерживает семья, можно прочитать в этом материале.