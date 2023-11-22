«Пришел в магазин и не помнит зачем»: как понять, что у близкого болезнь Брюса Уиллиса и что делать при первых признаках деменции

— Кто-то называл это старческим слабоумием, старческим маразмом. Но сейчас более красивый термин — синдром деменции. Это синдром, который встречается при очень многих заболеваниях. Это не только болезнь Альцгеймера, но и масса видов деменции. Но все же, чаще всего, где мы видим этот синдром деменции, — он занимает больше половины случаев — это болезнь Альцгеймера.



По словам эксперта, в основном это болезнь людей пожилого возраста, чаще всего яркие симптомы проявляются у людей старше 78 лет. Но есть и случаи болезни Альцгеймера с ранним развитием, когда она проявляется уже в возрасте 55–60 лет.