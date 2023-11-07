«Понятия не имела, что всё зашло так далеко»: Деми Мур рассказала о состоянии Брюса Уиллиса

— Пока Деми не было рядом, память о ней у 68-летнего Брюса «потускнела», — передает издание, — Деми уверена, что он действительно не узнал ее. Она понятия не имела, что всё зашло так далеко.

Слухи о том, что у актера проблемы со здоровьем, появились после того, как карьера Брюса Уиллиса пошла на спад. Начиная с 2010-х годов он всё чаще стал сниматься в малобюджетных низкокачественных фильмах.

