«Понятия не имела, что всё зашло так далеко»: Деми Мур рассказала о состоянии Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур навестила бывшего мужа Брюса Уиллиса и ужаснулась его состоянием. Как рассказывает издание Closer со ссылкой на источники, знаменитый актер не узнал женщину, с которой был вместе 13 лет.
— Пока Деми не было рядом, память о ней у
Слухи о том, что у актера проблемы со здоровьем, появились после того, как карьера Брюса Уиллиса пошла на спад. Начиная с 2010-х годов он всё чаще стал сниматься в малобюджетных низкокачественных фильмах.
Актер соглашался на любые, чаще всего небольшие роли, а продюсеры использовали громкое имя Уиллиса для рекламной кампании. Актерскую игру Брюса Уиллиса всё чаще громили критики, а в 2022 году на антипремии «Золотая малина» даже появилась номинация «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году», где среди номинантов были 8 фильмов, в которых снялся актер за год.
В 2022 году семья Брюса Уиллиса рассказала о том, что актер долгое время страдает от деменции, из-за которой ему всё труднее запоминать сценарий и сниматься в кино. Врачи диагностировали у актера афазию, из-за чего он закончил актерскую карьеру.
— Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — заявила Деми Мур в соцсетях.
После завершения карьеры Брюс Уиллис проводит время с супругой Эммой Хеминг и детьми Мейбл и Эвелин. По словам близкого друга актера, писателя Гленна Гордона Кэрона, Брюс Уиллис продолжает оставаться собой, но здоровье с каждым годом становится всё хуже.
— Он не совсем словоохотлив, раньше был ненасытным читателем, а сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны. И всё же он по-прежнему Брюс, — делился он.
Весной 2023 года «Крепкий орешек» стал дедушкой: старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур осчастливила своего отца, подарив ему внучку. В своих соцсетях она опубликовала снимки, на которых Брюс Уиллис держит на руках двухмесячную девочку.
— Видеть, как мой отец обнимает мою дочь, — это то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его сладость и любовь к ней такие чистые и красивые, — писала Уиллис в соцсетях. — Папа, мне так повезло, что у меня есть ты и Лу. Спасибо за то, что ты самый глупенький, самый любящий, самый крутой папа…