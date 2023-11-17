«Я не хотела потерять любовь к ней»: как живут люди, у которых близкий человек с деменцией — видео

— Наверное, первая информация, которую я нашла, которая мне помогла, — это факт принятия, — поделилась Алена Ковешникова. — Мы все больные. У кого-то ангина, у кого-то желудок больной — у этого человека, у твоего близкого, заболевание мозга. Его не вернуть в былые времена, он не будет воспринимать тебя и мир, как он воспринимал раньше. Но можешь ты это сделать: ты можешь это принять, не требовать от него, как от здорового человека, не требовать больше этих логических действий, не требовать больше этого отношения к себе. Потому что он не способен этого дать. Он не выбирал, как он постареет, он не выбирал эту болезнь, но с ним это произошло.