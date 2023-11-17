«Я не хотела потерять любовь к ней»: как живут люди, у которых близкий человек с деменцией — видео

В новосибирском кинотеатре «Победа» прошла выставка «Главное помнить», посвященная людям с деменцией. Посетители увидели рисунки, нарисованные людьми с диагнозом болезнь Альцгеймера (это одна из форм деменции, при которой человек страдает потерей памяти). В этом видео авторы проекта Алена Ковешникова и Ксения Люшакова делятся своими личными историями — о том, через что проходят люди, столкнувшиеся с болезнью Альцгеймера в своей семье.
— Наверное, первая информация, которую я нашла, которая мне помогла, — это факт принятия, — поделилась Алена Ковешникова. — Мы все больные. У кого-то ангина, у кого-то желудок больной — у этого человека, у твоего близкого, заболевание мозга. Его не вернуть в былые времена, он не будет воспринимать тебя и мир, как он воспринимал раньше. Но можешь ты это сделать: ты можешь это принять, не требовать от него, как от здорового человека, не требовать больше этих логических действий, не требовать больше этого отношения к себе. Потому что он не способен этого дать. Он не выбирал, как он постареет, он не выбирал эту болезнь, но с ним это произошло.
Алена Ковешникова — основательница проекта «ПроДеменция», цель которого дать больше информации о заболевании, профилактике и способах улучшить качество жизни людей с деменцией и их близких.
— Меньше всего я бы хотела, чтобы в уходе за бабушкой я потеряла к ней любовь и чтобы все это свелось к ненависти, к нервам. Потому что бабушка… я ее очень люблю, она мне подарила просто самые классные воспоминания детства, — говорит Алена Ковешникова о своей бабушке, которая прожила с болезнью Альцгеймера 10 лет.
В видео есть и история арт-терапевта Ксении Люшаковой — ее маме поставили диагноз несколько лет назад. Ксения проводит занятия по рисованию для людей с деменцией — арт-терапия помогает им собрать воспоминания и выразить на бумаге свои забытые эмоции. При всей любви для близких людей с деменцией это становится испытанием, но есть способы облегчить жизнь им и себе.