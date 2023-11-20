«Врагу отдавать нельзя ни в коем случае»: пять блюд, которые замедляют метаболизм и их лучше не есть на ужин. Мнение диетолога

Ужин не нужно отдавать врагу

— Присказка «Ужин оставь врагу» хорошо известна нам с детства, хотя в реальности она не имеет ничего общего с правильным питанием, — рассказывает врач. — Отказываться от ужина нельзя ни в коем случае. Вечерний прием пищи нужен для правильной регуляции обмена веществ, поэтому отказ от еды в вечернее время будет замедлять метаболизм и способствовать увеличению жировой ткани. Вместе с тем важно понимать: пользу принесет далеко не каждый ужин.



Основу вечерней трапезы должен составлять белок: курица, индейка, постная говядина, яйца, рыба или морепродукты. На гарнир подойдут зелень и овощи: вареные, тушеные, запеченные или салат с нежирной заправкой. А вот от продуктов, насыщенных углеводами, точно лучше отказаться. Какие блюда не подойдут для ужина?