Скрутили пробег? Ученые открыли вещество, которое замедляет «механизм смерти», — оно продлит жизнь вам и вашим клеткам

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Кто здесь слабая митоходрия?

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили, что механизмы, которые управляют «самоубийством» клеток, если клетка работает некорректно, могут способствовать более долгой и здоровой жизни. Ученые предложили использовать механизм апоптоза не для уничтожения клетки, а для ее очистки от неработающих митоходрий. Оказалось, что в этом случае клетка молодеет и крепнет. Пока мало что понятно, согласны — сейчас всё объясним по порядку.