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Проблемы на скорой

Минздрав НСО начал проверку больницы, сотрудники которой заявили о сокращении зарплат под 30%

Внеплановый контроль организовали после публикации НГС

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По словам сотрудников скорой, начальство не идет с ними на контакт в решении проблемы

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Минздрав Новосибирской области организовал внеплановый контроль Новосибирской районной больницы, к которой относится подстанция скорой помощи Верх-Тулы. Фельдшеры заявили о серьезном сокращении зарплат.

Медики объяснили, что понижение произошло с августа, а внятных объяснений от руководства по этому поводу добиться им не удалось. В итоге они записали обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.

— В связи с заявлением фельдшеров СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории по поводу размера заработной платы Министерство здравоохранения Новосибирской области в рамках имеющихся полномочий организует внеплановый ведомственный контроль исполнения НКЦРБ (Верх-Тулинская амбулатория является ее структурным подразделением) законодательства РФ в части оплаты труда, — сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Доследственную проверку начал и Следственный комитет. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Проверку начала и Новосибирская районная прокуратура. Подробнее о ситуации на подстанции мы рассказывали сегодня утром.

Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи в Новосибирске. Более подробно эту ситуацию мы разобрали в отдельном материале.

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