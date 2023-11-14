После публикации НГС прокуратура проверит сообщение фельдшеров скорой о сокращении зарплат

Прокуратурой Новосибирского района начала проверку после публикации НГС о ситуации на подстанции сокрой помощи в Верх-Туле — фельдшеры заявили о серьезном сокращении зарплат.
Медики объяснили, что понижение произошло с августа, а внятных объяснений от руководства по этому поводу добиться им не удалось. Устав от молчания, фельдшеры пошли на отчаянный шаг — записали обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.
— Прокуратура проверит доводы о сокращении заработной платы фельдшеров, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи в Новосибирске. Более подробно эту ситуацию мы разобрали в отдельном материале.
В октябре жительница Новосибирска Надежда Сермолотова заявила, что чуть не умерла, пока ждала скорую помощь.