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Проблемы на скорой

После публикации НГС прокуратура проверит сообщение фельдшеров скорой о сокращении зарплат

Медики заявили, что их доходы за последние три месяца упали под 30%

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Сотрудники скорой возмущены снижением начислений

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Прокуратурой Новосибирского района начала проверку после публикации НГС о ситуации на подстанции сокрой помощи в Верх-Туле — фельдшеры заявили о серьезном сокращении зарплат.

Медики объяснили, что понижение произошло с августа, а внятных объяснений от руководства по этому поводу добиться им не удалось. Устав от молчания, фельдшеры пошли на отчаянный шаг — записали обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.

— Прокуратура проверит доводы о сокращении заработной платы фельдшеров, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи в Новосибирске. Более подробно эту ситуацию мы разобрали в отдельном материале.

В октябре жительница Новосибирска Надежда Сермолотова заявила, что чуть не умерла, пока ждала скорую помощь.

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