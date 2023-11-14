«Нам на жизнь не хватает»: сотрудники скорой под Новосибирском заявили о сокращении зарплат до 30% — они ищут защиты у Бастрыкина

В коридоре нас уже ждали. Фельдшеры сразу признались, что боятся репрессий со стороны своего начальства, но молчать больше не могут.

— В субботу мне уже позвонили и сказали, что вот эта встреча со СМИ не должна состояться. Что будут последствия вплоть до увольнения, — объясняет фельдшер Владимир Цапурин, пока мы распаковываем оборудование.

За его спиной коллеги начинают перешептываться.

— И кто же вам звонил?

— Исполняющий обязанности заведующего.

— И вы всё же решились?

— Конечно.

Камера включена. Перед ней собралось около половины сотрудников подстанции. Многие из них работают здесь больше 10 лет и до этого момента публично никогда не жаловались.