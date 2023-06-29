«Уже 3,5 месяца малыш не ходит»: что сейчас с ребенком, семья которого погибла в аварии на Ордынской трассе

6-летний мальчик, семья которого в марте погибла в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, больше трех месяцев не может ходить. Кости ребенка собирали по частям.
Как сообщила тетя мальчика Светлана Матвеева, мальчик из-за аварии получил многочисленные травмы головы и ног. Сначала ребенок не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать.
— Сейчас он разговаривает, все понимает. Уже 3,5 месяца малыш не ходит, потому что после оскольчатых переломов обоих бедер ему собирали кости методом металосинтеза. В начале июля очередная операция по удалению спиц из ножек мальчика, — написала Светлана Матвеева в своем аккаунте svetlana.matveevaa в соцсети «ВКонтакте»
По словам тети, мальчику необходимо пройти курс реабилитации с комплексным лечением, чтобы восстановить мыслительные процессы, вернуть возможность ходить, избавить ребенка от головных болей и болей в ногах. Свой день рождения в мае ребенок отметил в больнице.
Смертельная авария из трех автомобилей произошла 9 марта на Ордынской трассе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.
Семья из четырех человек находилась в автомобиле Honda Civic, после столкновения погибли 33-летний папа мальчика и 3-летний брат. 30-летняя Елена была в тяжелом состоянии в реанимации в Ордынской больнице, но после погибла. 6-летнего мальчика транспортировали в Новосибирск на вертолете в областную больницу.
В больнице малыш начал реагировать глазами на передвижения, узнавать близких и общаться с друзьями из детского сада по видеосвязи.