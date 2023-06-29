«Уже 3,5 месяца малыш не ходит»: что сейчас с ребенком, семья которого погибла в аварии на Ордынской трассе

Как сообщила тетя мальчика Светлана Матвеева, мальчик из-за аварии получил многочисленные травмы головы и ног. Сначала ребенок не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать.

— Сейчас он разговаривает, все понимает. Уже 3,5 месяца малыш не ходит, потому что после оскольчатых переломов обоих бедер ему собирали кости методом металосинтеза. В начале июля очередная операция по удалению спиц из ножек мальчика, — написала Светлана Матвеева в своем аккаунте svetlana.matveevaa в соцсети «ВКонтакте»