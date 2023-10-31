«Сразу третью стадию поставили»: новосибирский слесарь 12 лет прожил с пересаженным сердцем и заболел агрессивным раком

В клинике Мешалкина спасли 60-летнего слесаря из Новосибирска с пересаженным сердцем. У мужчины обнаружили рак легкого сразу на третьей стадии.
Как объяснили врачи, он уже 12 лет живет с пересаженным сердцем. При чем он спокойно работал и находился под наблюдением медиков.
— Еще год назад на очередном плановом осмотре ничто не предвещало появления рака: врачи были довольны стабильным состоянием мужчины. А в 2023 году в ходе такого же обследования выявили рак легкого сразу 3-й стадии: болезнь развивалась стремительно, — объяснили в пресс-службе НМИЦ Мешалкина.
Рекорд выживаемости после трансплантации сердца в мире достигает 30 лет, в Центре Мешалкина — 16 лет (ровно столько здесь и проводят такие операции). В среднем выживаемость пациентов с донорским сердцем составляет 11–12 лет, так как с годами у них возникают тяжелые поражения печени из-за длительного приема иммуносупрессоров (подавителей иммунитета, препятствующих отторжению чужого органа).
В итоге мужчине назначили лучевую терапию. Врачам удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса.
— Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни, — отметили в клинике.
Мужчина находится под наблюдением врачей.
В Новосибирской области из года в год растет заболеваемость онкологическими заболеваниями. Сергей Фурсов, главный онколог Новосибирской области, объяснил, почему растущая заболеваемость для онкологов не удивительна, как и то, что каждый пятый пациент приходит за помощью уже на 4-й стадии.