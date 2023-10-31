«Сразу третью стадию поставили»: новосибирский слесарь 12 лет прожил с пересаженным сердцем и заболел агрессивным раком

В Новосибирской области из года в год растет заболеваемость онкологическими заболеваниями. Сергей Фурсов, главный онколог Новосибирской области, объяснил, почему растущая заболеваемость для онкологов не удивительна, как и то, что каждый пятый пациент приходит за помощью уже на 4-й стадии.

