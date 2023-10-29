Повысит иммунитет и добавит бодрости. Рецепт волшебного чая от врача

Рецепт крайне прост. Вам нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее все ингредиенты. После варите напиток в течение 3–4 минут на среднем огне. На этом всё! Снимаем кастрюлю с плиты, даем чаю немного остыть и наслаждаемся полезным и вкусным напитком.



Чем еще полезен имбирь

В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы: магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.

