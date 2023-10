Раз — и вдребезги: как и кого убивает «синдром разбитого сердца» — ученые доказали, что можно умереть от горя или радости

В отчете, опубликованном в журнале Heart and Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care («Сердце и легкие: журнал сердечно-легочной и неотложной помощи») обсуждались некоторые потенциальные причины наблюдаемых нарушений сна. Так, они были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. В совокупности эти симптомы могут быть важным предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа, отмечают исследователи.



Более того, хорошо известно, что женщины и мужчины с плохой сердечно-сосудистой системой регулярно страдают от короткого сна, слишком долгого сна и других искажений.



Очень важно наблюдать за собой, ведь, по оценкам ВОЗ, 80% преждевременных сердечных приступов и инсультов можно предотвратить.



Колет сердце — это инфаркт?

Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце, а заодно и симптомом инфаркта. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже иногда так себя проявляют.