Раз — и вдребезги: как и кого убивает «синдром разбитого сердца» — ученые доказали, что можно умереть от горя или радости

Кардиомиопатию такоцубо первым описал доктор Хикару Сато из городской больницы Хиросимы. Такое название он дал заболеванию потому, что у больных с этим синдромом левый желудочек (главная насосная камера сердца) имеет аномальную форму — узкую в верхней части и расширяющуюся в нижней. Врач вспомнил, что это напоминает ему горшок для ловли осьминогов, который используют в Японии.

Кардиомиопатия такоцубо — вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). В связи с тем, что слабость миокарда может вызываться эмоциональным стрессом, например смертью любимого человека, состояние также называется «синдромом разбитого сердца».