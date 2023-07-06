Намекает за месяц: ночной симптом приближающегося инфаркта, который маскируется под обычную бессонницу

Необычная усталость

Из отчета, опубликованного в журнале Circulation, следует — 48% опрошенных женщин страдали от нарушений сна за месяц до сердечного приступа. Другой распространенной жалобой среди этих женщин была необычная усталость — от нее страдал 71% опрошенных.

В отчете, опубликованном в журнале Heart and Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care («Сердце и легкие: журнал сердечно-легочной и неотложной помощи») обсуждались некоторые потенциальные причины наблюдаемых нарушений сна. Так, они были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. В совокупности эти симптомы могут быть важным предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа, отмечают исследователи.