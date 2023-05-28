Боль в шее, внезапный страх смерти и еще 7 неочевидных симптомов инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания уже не первый год остаются главной причиной смертности в России. Среди них отдельно стоят инфаркт и инсульт, которые нередко приводят как к инвалидности, так и к летальному исходу. Распознать инсульт несложно, если знать его основные симптомы — они видны даже человеку без медицинского образования. А в этот раз мы поговорили с врачами о симптомах, которые помогут определить, что у человека инфаркт, и вместе с ними составили памятки, которые могут спасти кому-то жизнь.
Что такое инфаркт
Под инфарктом миокарда понимается отмирание части сердечной мышцы из-за недостатка кислорода. Это происходит из-за внезапной закупорки артерии сердца тромбом. Как правило, тромб, служащий причиной инфаркта, образуется на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки (образование на стенках сосудов из жиров и кальция. — Прим. ред.). Инфаркт может привести к острой сердечной недостаточности, остановке или разрыву сердца. По словам врача-кардиолога Натальи Гуляевой, при правильном оказании медицинской помощи есть большой шанс спасти пациента, но иногда смерть от инфаркта наступает внезапно.
— Самый плохой вариант — когда инфаркт начинается и тут же заканчивается смертью. Это всё так мгновенно, что человека не успевает спасти никто. Это вариант внезапной сердечной смерти, — говорит кардиолог.
Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук, стаж 20 лет.
Кому грозит инфаркт
В зоне риска большая группа людей. Если говорить о возрасте, то чаще он возникает у мужчин старше 55 лет и женщин старше 65 лет. Высоки риски инфаркта у людей с избыточным весом, сахарным диабетом или атеросклерозом, а также у пациентов с повышенным артериальным давлением. Риск попасть в кардиологическое отделение увеличивают не только сопутствующие болезни — курение, сидячий образ жизни и хронический стресс также могут внести свой вклад.
Первые симптомы инфаркта
Основной повод обратить пристальное внимание на свое состояние — давящая интенсивная боль за грудиной, которая может накатывать волнообразно. Врач-кардиолог Анна Чугунникова отмечает, что при инфаркте боль не проходит даже в состоянии покоя и после приема нитроглицерина, которым обычно купируют острые приступы стенокардии. Кроме того, она может распространяться на другие участки тела.
— Боль может распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота, — говорит Чугунникова.
Анна Чугунникова — врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог «ИНВИТРО-Урал», стаж 18 лет.
В некоторых случаях первыми признаками могут быть внезапно появившаяся потливость, одышка, неожиданная потеря сознания и даже резко возникший страх умереть. Врач-кардиолог Наталья Гуляева объясняет, что это происходит из-за сильнейшего стресса организма.
— Инфаркт — это колоссальный стресс для организма, это выброс адреналина и, когда выбрасывается адреналин, всё работает в разы интенсивнее. Человек — эмоциональное существо, он чувствует эти процессы, и это транслируется такими мыслями, как боязнь умереть, — рассказывает Гуляева. — То есть человек понимает, что что-то невообразимое с ним происходит.
Что делать при первых симптомах инфаркта
К сожалению, вы мало чем можете помочь человеку с инфарктом самостоятельно, потому что основное лечение проводят в больнице. Лучшее, что вы можете сделать, — вызвать скорую помощь и сказать о своих подозрениях на инфаркт. Чем быстрее пациент попадет в руки медиков, тем лучше, но золотой стандарт на госпитализацию — два часа.
Чем четче вы опишете симптомы диспетчеру скорой помощи, тем быстрее приедут медики — диспетчер сможет отправить на место не линейную, а реанимационную бригаду. До приезда врачей вам нужно уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха, для этого открыть окно или включить кондиционер, расстегнуть одежду, чтобы ничего не сдавливало грудную клетку.
— Под язык можно брызнуть одну дозу нитроспрея, либо дать таблетку нитроглицерина под язык. Делать это нужно лежа, потому что это препарат хорошо раскрывает сосуды сердца, но точно так же хорошо снижает давление, — говорит Гуляева.
Основную помощь при инфаркте окажут уже в стационаре. Там врач либо назначит пациенту введение препарата, разрушающего тромбы, либо чрескожное коронарное вмешательство (операция, которую проводят через минимальный прокол кожи).
— Это процедура по восстановлению проходимости сердечной артерии механическим способом, в сосуд изнутри установят специально разработанный каркас, — говорит Чугунникова.
Как защитить себя от инфаркта
Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы в крови. Также к врачу нужно обратиться, если обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики.
Кроме того, врачи советуют всем пять раз в день употреблять фрукты и овощи, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. При этом совершенно не обязательно это должны быть активные занятия спортом, можно, например, просто больше ходить пешком или подниматься по лестнице, а не на лифте.
Также рекомендуют избавиться от вредных привычек, особенно от курения, которое сильнее других провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой.
— Курильщики — клиенты кардиолога, по-другому и не скажешь. Курение приводит к образованию и прогрессированию бляшек, — говорит Гуляева.
Риск возникновения инфаркта может повышаться из-за ряда болезней, которые важно заметить и как можно скорее начать лечение. Ранее мы уже рассказывали, как на ранней стадии заметить тромбоз и почему он может быть опасен, и составили памятку, как распознать симптомы сахарного диабета. А также рассказали, как распознать инсульт и сколько времени есть на спасение человека.