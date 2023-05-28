Боль в шее, внезапный страх смерти и еще 7 неочевидных симптомов инфаркта

— Самый плохой вариант — когда инфаркт начинается и тут же заканчивается смертью. Это всё так мгновенно, что человека не успевает спасти никто. Это вариант внезапной сердечной смерти, — говорит кардиолог.

Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук, стаж 20 лет.



Кому грозит инфаркт

В зоне риска большая группа людей. Если говорить о возрасте, то чаще он возникает у мужчин старше 55 лет и женщин старше 65 лет. Высоки риски инфаркта у людей с избыточным весом, сахарным диабетом или атеросклерозом, а также у пациентов с повышенным артериальным давлением. Риск попасть в кардиологическое отделение увеличивают не только сопутствующие болезни — курение, сидячий образ жизни и хронический стресс также могут внести свой вклад.