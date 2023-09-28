Вылечился от ковида и тут же заразился гриппом? Отвечаем на пять «глупых» вопросов о простудных заболеваниях

1
Если нет температуры, можно не уходить на больничный?
Оба эксперта сходятся во мнении: на ногах болезнь переносить нельзя даже в легкой форме. Во-первых, это опасно для самого человека, потому что такой поступок чреват осложнениями. Во-вторых, заболевший может заразить других людей.
— Если появились симптомы простудного заболевания — кашель, горло, насморк, — хотя бы на несколько дней лучше остаться дома. Если не пройдет, то придется обратиться к врачу, — рассказал MSK1.RU профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Серьезное заболевание может начаться и без повышения температуры, уточнил в разговоре с нашим корреспондентом врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
— Всё дело в том, что болезнь состоит из разных симптомов и синдромов. Уходить или не уходить на больничный — должен решать врач, — объяснил он. — Если заболел, нечего на работу ходить и переносить инфекцию, нужно самоизолироваться и обратиться к специалисту.
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2
Когда человек перестает быть заразным и может снова выйти на работу?
Здесь всё индивидуально и зависит от того, чем именно вы заболели: в одном случае человек может переносить инфекцию в течение нескольких недель, в другом — всего пару дней.
— У разных возбудителей разный латентный период, но в среднем человек может быть заразным от одной недели до десяти дней, — рассказал Альтштейн.
В этой ситуации тоже лучше положиться на мнение лечащего врача. На приеме стоит уточнить у него, можно ли выходить в общественное место или же это может быть опасным для окружающих.
— Существует около полутора тысяч различных инфекционных заболеваний подобного рода. У каждого из них свои особенности, поэтому ни ставить себе диагнозы, ни самостоятельно снимать их с себя нельзя, — отметил Малышев. — Нет никакого правила, по которому можно решать, выходить на работу или нет, — этим должен заниматься специалист.
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3
Маски действительно помогают?
Несмотря на скептицизм, с которым многие относятся к маскам, они действительно помогают не заразиться и не заразить других. Поэтому пренебрегать этим средством защиты не стоит, считают эксперты.
— Маски, конечно, помогают, пусть и не на 100 процентов. Но всё дело в том, что, даже если они сработают на 20–30 процентов, это уже хорошо, — рассказал Альтштейн. — В период высокого подъема заболевания это полезная вещь, особенно если вы едете в общественном транспорте в час пик.
По его словам, в течение дня маску можно не менять.
— Допустим, вы проехали в ней несколько остановок в троллейбусе, положили в пакетик — пусть лежит. Посидели на работе, достали и в ней же поехали обратно — она успеет просохнуть, — объяснил эксперт. — Но на следующий день лучше воспользоваться новой маской, а вчерашнюю выбросить.
Если же вы находитесь в маске достаточно продолжительное время, дольше нескольких часов, так сделать уже не получится: ее придется менять, заявил вирусолог Малышев.
— Дело в том, что она становится влажной и больше не выполняет свои защитные функции. Важно надевать новую каждые 2–3 часа, — отметил он.
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4
Нужно ли пить чай с малиной и молоко с мёдом?
По мнению опрошенных нами экспертов, от подобных народных средств вреда точно не будет. Правда, далеко не факт, что удастся вылечить заболевание теплым питьем, мёдом и вареньем.
— Конечно, в некоторых случаях это не помогает, но хуже не станет. Если вам это нравится и кажется вкусным, почему бы и нет, — сказал Малышев.
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5
Как не заболеть повторно?
К сожалению, нередко случается так, что человек заражается снова сразу же после больничного. Дело в том, что ослабленный иммунитет подвержен воздействию вирусов и бактерий, а их очень много в это время года.
— Если человек переболел ковидом, а потом выходит на работу, он легко может заболеть, например гриппом, — рассказал Альтштейн.
Чтобы минимизировать подобное развитие событий, вирусолог рекомендует вакцинироваться. Прививки сейчас есть против гриппа, ковида и пневмококковых инфекций, но от ряда простудных заболеваний их еще не изобрели.
— В таком случае остается надеяться только на собственную гигиену: нужно мыть руки как можно чаще, особенно после посещения общественных мест, а также пользоваться масками, — заключил вирусолог.
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