Вылечился от ковида и тут же заразился гриппом? Отвечаем на пять «глупых» вопросов о простудных заболеваниях

С приходом осени по всей стране возросло число заразившихся простудными заболеваниями. Коронавирус, грипп и ОРВИ всё чаще выводят из строя россиян, но период удаленного формата работы для многих остался в прошлом.



Можно ли ехать в офис, если болит горло, но нет температуры? Когда человек перестает быть заразным? Действительно ли помогают старые добрые средства вроде чая с малиной и молока с мёдом? Эти и другие вопросы журналист MSK1.RU задалf вирусологам Николаю Малышеву и Анатолию Альтштейну. Ответы — в подробных карточках.