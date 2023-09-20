Масочный режим возвращается в Россию: где уже ввели противоковидные меры

О росте заболеваемости ковидом осенью Роспотребнадзор предупреждал еще в июле, и вот началось — за последнюю неделю заболеваемость возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом 19 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Тогда же стало известно, что возобновляет работу временный ковидный госпиталь, работавший в Москве в павильонах музейно-просветительского центра «Сокольники» в разгар пандемии. Мы собрали самую актуальную информацию о том, что сейчас происходит с ковидом и противоэпидемическими ограничениями в стране и чего ждать дальше.

