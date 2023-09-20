Масочный режим возвращается в Россию: где уже ввели противоковидные меры

О росте заболеваемости ковидом осенью Роспотребнадзор предупреждал еще в июле, и вот началось — за последнюю неделю заболеваемость возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом 19 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Тогда же стало известно, что возобновляет работу временный ковидный госпиталь, работавший в Москве в павильонах музейно-просветительского центра «Сокольники» в разгар пандемии. Мы собрали самую актуальную информацию о том, что сейчас происходит с ковидом и противоэпидемическими ограничениями в стране и чего ждать дальше.
Самым первым о возвращении масочного режима заговорило правительство — в здании кабмина ограничения ввели еще 16 сентября. 19 сентября идею поддержал Минфин — в Министерстве финансов вернули полный ассортимент ограничений, которые действовали прежде: использование масок, социальная дистанция, ограничение личных контактов, сокращение количества посетителей.
Последовал примеру не только Минфин — в регионах тоже начали возвращать маски на лица людей. Правда, в основном это касается отдельных организаций. Так, например, масочный режим вернули медицинские учреждения в Перми по требованию местных властей.
— Рекомендации всем главным врачам направлены, что в своих учреждениях [нужно] вводить масочный режим. Обязательно для медицинских работников, для пациентов рекомендуется, — пояснил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.
Уточняется, что обязательный масочный режим в регионе вводить не планируют, носить маски в больницах и поликлиниках рекомендовали, чтобы предотвратить распространение сезонных респираторных заболеваний. Аналогичные рекомендации получили медучреждения Тульской области от регионального Минздрава.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа решили не ограничиваться рекомендациями: с 22 сентября во всех медицинских организациях Югры будет введен масочный режим и входной фильтр (измерение температуры) для пациентов и посетителей. По данным Роспотребнадзора, в ХМАО за последнюю неделю показатель заболеваемости ковидом выше уровня предыдущей на 57,3%. Одновременно с этим заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2% — в регионе на карантин начали закрывать школы.
Вернуть масочный режим в больницы также решили в Псковской области — об этом заявила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Геращенко. Правда, обязательный характер он будет носить для медицинского персонала, для пациентов это пока остается рекомендацией.
Возвращение масочного режима в отдельные учреждения рассматривают и в Республике Татарстан, но пока Роспотребнадзор ограничивается более мягкими требованиями.
— Речи о введении ограничений в республике на сегодня не идет. Для профилактики рекомендуется проводить фильтры в трудовых коллективах, использовать санитайзеры, обеззараживание воздушной среды, уборку с применением дезсредств, часто мыть руки, обрабатывать гаджеты, — цитирует представителей ведомства 116.RU.
В школах Татарстана еще с 1 сентября действуют фильтры: учеников с симптомами ОРВИ, гриппа или ковида не допускают до учебы. При ухудшении ситуации в учебные заведения могут вернуть термометрию, разобщение школьных классов.
На федеральном уровне вводить противоэпидемические ограничения пока не намерены.
— В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований, — цитирует ответ пресс-службы Роспотребнадзора РИА Новости. — В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.
На днях Роспотребнадзор рассказал о новом варианте ковида, который получил название «пирола». Это одна из мутаций омикрон-линии, по известным данным, усилившая заразность и чуть лучше ускользающая от специфического иммунитета. В России новая версия ковида пока не объявлялась — заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что случаев заражения «пиролой» не регистрировалось.
На совещании в Роспотребнадзоре ранее уточнили, что преобладающими остаются варианты штамма омикрон. «Пирола» — тоже представитель ответвления омикрон-линии. Отличается этот вариант главным образом количеством мутаций — в нем более 30 аминокислотных замен, в то время как появившийся ранее вариант «эрис» имел в двух своих подвариантах либо одну, либо две аминокислотные замены.