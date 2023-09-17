Нехватка витамина D у 80% людей. Почему он так важен и какие опасные болезни могут развиться из-за его дефицита

Ученые нашли связь между дефицитом этого вещества и риском развития диабета второго типа, гипертонии, инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций и даже эпилепсии. В научных кругах обсуждают профилактику онкологических заболеваний с помощью витамина D.



Он также влияет на психологическое состояние. Например, известно, что дефицит может приводить к депрессии. Есть исследования, доказывающие, что многие люди, склонные к суициду, страдают от нехватки витамина D.

Откуда берется витамин D

Он вырабатывается в организме, когда человек находится на солнце, или поступает с пищей. Но, несмотря на разные пути, 43–63% россиян страдают от его дефицита. Это объясняется низкой активностью солнца в течение года и недостаточностью рациона. Людям с дефицитом для поддержания здоровья нужно корректировать уровень витамина D с помощью специальных препаратов, которые назначит врач.

