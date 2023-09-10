Врач перечислил 6 распространенных ошибок, которые мы делаем перед визитом к гинекологу

— Сразу отмечу: если у вас появились сильные боли, нетипичные выделения, кровотечение, то вы идете к врачу-гинекологу срочно. Возможно, ситуация экстренная, времени ждать и готовиться у вас совсем нет, — предупреждает Евгения Назимова.



Если же мы говорим про плановый осмотр, то к нему всё же стоит подготовиться. Это осмотр врача, необходимые мазки и анализы — все манипуляции, которые необходимы, чтобы вы были здоровы.

