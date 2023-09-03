Генерал Бастрыкин решил разобраться с гибелью полугодовалой девочки в новосибирской больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у следователей Новосибирска доклад по расследованию уголовного дела о смерти полугодовалой девочки. Инцидент произошёл в городской больнице в мае 2022 года. Главе новосибирского СК поручено доложить и перспективах завершения расследования.
— В СМИ сообщается о несогласии родителей шестимесячной девочки с ходом установления обстоятельств ее смерти в лечебном учреждении в городе Новосибирске в мае прошлого года. Отмечается, что она скончалась в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. Главе СУ СК России по НСО Евгению Довгалеву поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и перспективах его завершения, — говорится в заявлении центрального аппарата СК.
В конце августа Бастрыкин решил разобраться с нехваткой бригад скорой помощи в Новосибирске. Таким образом он отреагировал на публикацию НГС о проблеме дефицита кадров в этой сфере.