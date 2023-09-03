Генерал Бастрыкин решил разобраться с гибелью полугодовалой девочки в новосибирской больнице

— В СМИ сообщается о несогласии родителей шестимесячной девочки с ходом установления обстоятельств ее смерти в лечебном учреждении в городе Новосибирске в мае прошлого года. Отмечается, что она скончалась в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. Главе СУ СК России по НСО Евгению Довгалеву поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и перспективах его завершения, — говорится в заявлении центрального аппарата СК.

