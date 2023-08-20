Семь подвигов Александра Бастрыкина: как главный следователь России встал на защиту новосибирцев — самые интересные дела

Новосибирск в последнее время находится под пристальным вниманием Следственного комитета. По крайней мере, такое впечатление может создаться при чтении новостей. С начала этого года глава СК поручал что-то проверить или сразу возбудить дело по поводу произошедших здесь событий несколько десятков раз. Обозреватель НГС собрал самые неожиданные происшествия, которые обратили на себя внимание Александра Бастрыкина.
Могилы за забором Гусинобродского кладбища
О свежих могилах в лесу неподалеку от Гусинобродского кладбища стало известно, когда их случайно обнаружил один из наших читателей. Понять происхождение этих захоронений пока не удалось, но, возможно, следователям удастся выяснить причину их появления — могилами в лесу заинтересовался глава СК РФ. Пока основная версия — халатность должностных лиц, отвечающих за кладбище.
Мутная жижа в поселке Красный Яр
Жители поселка и СНТ «Звездное» под Новосибирском пожаловались на овраг с мутной жижей, расположенный на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината (ранее там располагалась нефтебаза «Красный Яр»). В августе 2022 года специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Они определили, что почва была загрязнена на площади почти в
Опасный пандус напротив мэрии
Глава СК РФ Александр Бастрыкин велел новосибирским следователям проверить опасный пандус в центре Новосибирска. Из-за недостаточного угла наклона пандуса на тротуаре у здания Краеведческого музея самостоятельно подняться по нему людям в инвалидных колясках крайне затруднительно. Но даже тех, кому это удалось бы, в конце подъема ждал столб. Трудно сказать, что тут подействовало больше — интерес СК или совесть самих чиновников, но пандус в этом месте все-таки начали переделывать, сдвинув его в сторону и существенно расширив.
Неудобный выезд из микрорайона
11 августа жильцы новосибирских ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которые находятся недалеко от площади Лыщинского, в знак протеста заблокировали своими автомобилями спуск к новому ЛДС «Арена». Поводом их недовольства стало то, что городские власти вместе с ГИБДД заблокировали удобный выезд из этого микрорайона, вынудив его автовладельцев делать большой крюк. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался запретом выезда, поручив провести проверку случившегося. В итоге злополучные блоки убрали уже через два дня.
Новый мусорный полигон
В конце июля глава Следственного комитета России дал указание возбудить уголовное дело из-за строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых бытовых отходов возле сёл Плотниково и Жеребцово Новосибирской области. Причиной стали жалобы местных жителей, которые опасаются, что вода с этого полигона будет попадать в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что сделает опасной уже водопроводную воду в этих населенных пунктах.
Общежитие для мигрантов
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке строительства незаконного общежития для мигрантов на улице Пригородной в Кировском районе. Речь идет о трехэтажном здании, которое уже возведено в частном секторе в районе торгового центра МЕГА. Помимо сомнений в законности самого такого строительства, у жителей окрестных домов появились опасения по поводу поведения будущих соседей.
Автобус номер 38
Водитель автобуса маршрута
Скучать следователям вообще не приходится. 16 августа стало известно, что в Турции застряли тысячи туристов, которых не может вывезти авиакомпания Red Wings из-за неисправностей самолетов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.