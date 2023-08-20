Семь подвигов Александра Бастрыкина: как главный следователь России встал на защиту новосибирцев — самые интересные дела

Глава СК РФ Александр Бастрыкин велел новосибирским следователям проверить опасный пандус в центре Новосибирска. Из-за недостаточного угла наклона пандуса на тротуаре у здания Краеведческого музея самостоятельно подняться по нему людям в инвалидных колясках крайне затруднительно. Но даже тех, кому это удалось бы, в конце подъема ждал столб. Трудно сказать, что тут подействовало больше — интерес СК или совесть самих чиновников, но пандус в этом месте все-таки начали переделывать, сдвинув его в сторону и существенно расширив.

