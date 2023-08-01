«Ого. Раньше здесь такого не было». Сибиряк обнаружил в грибном лесу десятки свежих могил — все они появились за три месяца

Местная жительница Ирина с супругом гуляют здесь с ножами и пакетами, уже полными отборных грибов, и на вопрос о могилах среди берез сначала уверенно отвечают, что ничего подобного здесь даже близко нет: вот если повернуть налево и идти дальше по тропинке, действительно окажешься у серого кладбищенского забора, а здесь они всегда собирали грибы. Буквально с минуту мы идем параллельным курсом и вдруг одновременно видим свежую взрытую землю.



— Ого. Раньше здесь такого не было, — удивляются супруги.

