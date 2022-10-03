Росприроднадзор подтвердил размещение опасных отходов на территории картонно-бумажного комбината
Было выявлено негативное воздействие на почву
Сибирское управление Росприроднадзора обнаружило нарушения земельного законодательства Новосибирским картонно-бумажном комбинатом. На его территории выявлено размещение жидких отходов IV класса опасности, сообщила информагентству ТАСС 3 октября врио руководителя управления Ирина Бовина.
— Негативное воздействие на почвы АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» выразилось в несоблюдении нормативов качества окружающей среды для почв (превышение содержания в почве загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды) и факте размещения жидких отходов IV класса опасности в почвенной толще, — цитирует Бовину ТАСС.
11 августа НГС рассказал и показал, что творится на территории предприятия: с высоты птичьего полета виден протяженный овраг с мутной жижей, запах от него распространяется на десятки метров вокруг.
10 августа редакция получила ответ на письменный запрос. Из него следует, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия.
— На северо-западе участка действительно имеется природный овраг, заполненный талой и дождевой водой. По словам местных жителей, ассенизаторские машины, приезжающие со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали сюда нечистоты и сваливали мусор. На сегодняшний день нами разрабатываются мероприятия по ликвидации последствий несанкционированной свалки, — следует из ответа директора КБК Игоря Диденко на запрос НГС.
Мы изучили спутниковые снимки местности, и, судя по ним, никакого оврага с нечистотами до 2022 года там не было. Стоит также отметить, что водоем отгорожен от ассенизаторов и других посторонних забором.
В середине августа новосибирские следователи возбудили уголовное дело по признакам загрязнения окружающей среды. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин. При этом в начале сентября в Минприроды заявили, что КБК не сбрасывал сточные воды в загрязненный овраг.
До ноября 2020 года нефтебазой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил на торгах конкурсный управляющий Евгений Долгополов, а у него — Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Какое-то время деятельность на этом месте осуществляло ООО «Гофромастер». Директор КБК и «Гофромастера» — Игорь Диденко. В апреле он удостоился почетного звания «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области», награду ему вручал губернатор Андрей Травников, сообщал портал «Континент.Сибирь». Жена бизнесмена — депутат Заксобрания Ирина Диденко.
По данным «Контур.Фокус», выручка КБК на конец 2021 года составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 201,4 миллиона. Выручка «Гофромастер» (которым Диденко владеет совместно с женой) — 2,8 миллиарда, а чистая прибыль — 175,4 миллиона рублей.
29 сентября стало известно, что под Новосибирском птицефабрика загрязнила почву нитратами — ущерб оценивается в полмиллиарда рублей. Предприятию выписали штраф — 55 тысяч рублей.