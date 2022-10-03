Росприроднадзор подтвердил размещение опасных отходов на территории картонно-бумажного комбината

10 августа редакция получила ответ на письменный запрос. Из него следует, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия.



— На северо-западе участка действительно имеется природный овраг, заполненный талой и дождевой водой. По словам местных жителей, ассенизаторские машины, приезжающие со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали сюда нечистоты и сваливали мусор. На сегодняшний день нами разрабатываются мероприятия по ликвидации последствий несанкционированной свалки, — следует из ответа директора КБК Игоря Диденко на запрос НГС.

