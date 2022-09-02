В Минприроды заявили, что картонно-бумажный комбинат не сбрасывал сточные воды в загрязненный овраг

Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК), который расположен рядом с загрязненным оврагом в Красном Яре, проверило Министерство природы. Как передает ТАСС со ссылкой на Министерство природы, факта сброса сточных вод не выявлено.

— При осмотре территории в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия министерством в рамках регионального экологического надзора признаков сбросов сточных вод предприятием в лог, расположенный на арендованном с января 2022 года АО «Новосибирский КБК» земельном участке, не выявлено, — сообщили в министерстве.