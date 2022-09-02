В Минприроды заявили, что картонно-бумажный комбинат не сбрасывал сточные воды в загрязненный овраг
Специалисты обнаружили овраг с опасными для экологии отходами
Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК), который расположен рядом с загрязненным оврагом в Красном Яре, проверило Министерство природы. Как передает ТАСС со ссылкой на Министерство природы, факта сброса сточных вод не выявлено.
— При осмотре территории в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия министерством в рамках регионального экологического надзора признаков сбросов сточных вод предприятием в лог, расположенный на арендованном с января 2022 года АО «Новосибирский КБК» земельном участке, не выявлено, — сообщили в министерстве.
В министерстве также добавили, что водный объект рядом с комбинатом, согласно топографическим картам и определениям госстандарта, отсутствует. Тем не менее отходы, которые находят в логе, опасны для окружающей среды.
— Осмотром территории в логовой части земельного участка выявлено наличие жидких и твердых отходов. Согласно протоколам биотестирования, жидкие отходы по степени негативного воздействия на окружающую среду соответствуют IV классу опасности, твердые отходы — V классу опасности, — уточнили в министерстве.
Раннее следователи по требованию Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за экологической обстановки в новосибирском поселке Красный Яр.
Раньше среди бора в Красном Яру располагалась одна из крупнейших в России нефтебаза. После банкротства ее приобрел заслуженный работник промышленности Новосибирской области Игорь Диденко, директор Новосибирского картонно-бумажного комбината (КБК). С приходом КБК местные жители столкнулись с экологическими проблемами. Мы отправились посмотреть на причины их беспокойства и увидели огромный овраг с мутной жижей и отвратительным запахом. Делом уже занялась прокуратура.