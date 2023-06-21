Директора картонно-бумажного комбината обвинили в загрязнении природы на 400 млн — возбуждено уголовное дело

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 гг. комбинат систематически сливал жидкие производственные отходы на землю Кубовинского сельсовета. В августе 2022 года специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Они определили, что почва была загрязнена на площади почти в 1 га отходами IV и V классов опасности. Эксперты сибирского Центра лабораторного анализа констатировали (заключение имеется в распоряжении редакции), что ущерб окружающей среде оценивается в сумму около 400 млн рублей.