Директора картонно-бумажного комбината обвинили в загрязнении природы на 400 млн — возбуждено уголовное дело

Следователи предъявили обвинение генеральному директору АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорю Диденко в загрязнении окружающей среды в районе села Красный Яр, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 гг. комбинат систематически сливал жидкие производственные отходы на землю Кубовинского сельсовета. В августе 2022 года специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Они определили, что почва была загрязнена на площади почти в
Впервые о загрязнении окружающей среды в районе Красного Яра сообщили местные жители. Они не раз выражали беспокойство по поводу состояния леса рядом с комбинатом. Люди заявили, что предприятие сливает отходы в большой овраг на огороженной территории. Корреспондент НГС побывал на указанной территории и ужаснулся происходящему за забором КБК. Вскоре после публикации глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за произошедшего в Красном Яру.
Руководство комбината при этом заявило, что не имеет отношения к загрязнению, посоветовав присмотреться к ассенизаторским машинам, которые «приезжали со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали нечистоты и сваливали мусор».
По данным, опубликованным на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, в декабре 2022 года специалисты Росприроднадзора привлекли комбинат к административной ответственности: выписали штраф в размере 400 тысяч рублей и предписали модернизировать очистные сооружения. В январе 2023 года руководство предприятия попыталось оспорить постановление надзорного органа в суде, но решение оставили в силе.
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