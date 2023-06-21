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Директора картонно-бумажного комбината обвинили в загрязнении природы на 400 млн — возбуждено уголовное дело

Скандал с загрязнением окружающей среды в районе Красного Яра тянется уже почти год

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Озеро с химикатами рядом с картонно-бумажным комбинатом

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Следователи предъявили обвинение генеральному директору АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорю Диденко в загрязнении окружающей среды в районе села Красный Яр, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 гг. комбинат систематически сливал жидкие производственные отходы на землю Кубовинского сельсовета. В августе 2022 года специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Они определили, что почва была загрязнена на площади почти в 1 га отходами IV и V классов опасности. Эксперты сибирского Центра лабораторного анализа констатировали (заключение имеется в распоряжении редакции), что ущерб окружающей среде оценивается в сумму около 400 млн рублей.

Впервые о загрязнении окружающей среды в районе Красного Яра сообщили местные жители. Они не раз выражали беспокойство по поводу состояния леса рядом с комбинатом. Люди заявили, что предприятие сливает отходы в большой овраг на огороженной территории. Корреспондент НГС побывал на указанной территории и ужаснулся происходящему за забором КБК. Вскоре после публикации глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за произошедшего в Красном Яру.

Руководство комбината при этом заявило, что не имеет отношения к загрязнению, посоветовав присмотреться к ассенизаторским машинам, которые «приезжали со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали нечистоты и сваливали мусор».

По данным, опубликованным на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, в декабре 2022 года специалисты Росприроднадзора привлекли комбинат к административной ответственности: выписали штраф в размере 400 тысяч рублей и предписали модернизировать очистные сооружения. В январе 2023 года руководство предприятия попыталось оспорить постановление надзорного органа в суде, но решение оставили в силе.

21 июня стало известно, что гендиректору АО «НКБК» Игорю Диденко предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли», ч. 4 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений», ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». По данным источника НГС, силовики отпустили Диденко под подписку о невыезде на время расследования.

В апреле в суд передали дело бывшего директора свинокомплекса в Кудряшах. Владимира Гавриленко обвиняют в загрязнении природы, ущерб которой оценили в 3 млрд рублей.

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