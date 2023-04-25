Экс-директор свинокомплекса в Кудряшах пойдет под суд за загрязнение окружающей среды — ущерб природе более 3 млрд рублей

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, которого обвиняют загрязнении окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В конце апреля 2022 года директор предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат, под видом удобрения почв дал указание подчиненному перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, — пояснили в прокуратуре.
В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба. Ущерб окружающей среде составил более 3 миллиардов рублей.
На руководителя свинокомплекса возбудили уголовные дела по
В середине ноября стало известно, что у АО «Кудряшовское» сменился директор. На пост руководителя предприятия была назначена Галина Иртуганова, которая в своем первом заявлении рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.