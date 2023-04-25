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Дело «Кудряшовского»

Экс-директор свинокомплекса в Кудряшах пойдет под суд за загрязнение окружающей среды — ущерб природе более 3 млрд рублей

Под видом удобрений он выбрасывал отходы производства

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Гавриленко находится в изоляторе с 18 октября 2022 года

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В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, которого обвиняют загрязнении окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В конце апреля 2022 года директор предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат, под видом удобрения почв дал указание подчиненному перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, — пояснили в прокуратуре.

В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба. Ущерб окружающей среде составил более 3 миллиардов рублей.

На руководителя свинокомплекса возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ч. 1 ст. 254 «Порча земли» и ч. 4 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Материалы уголовного дела направили в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.

В середине ноября стало известно, что у АО «Кудряшовское» сменился директор. На пост руководителя предприятия была назначена Галина Иртуганова, которая в своем первом заявлении рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.

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