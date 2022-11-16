В Кудряшовском свинокомплексе сменили директора — прошлый находится в СИЗО

В Новосибирске в Кудряшовском свинокомплексе сменился директор. Новым директором стала Галина Иртуганова, которая проработала в холдинге «Сибагро» (владелец АО «Кудряшовское») больше 14 лет. Как уточнили в пресс-службе «Сибагро», прежде этот пост занимал Владимир Гавриленко.
Ранее Гавриленко обвинили сразу в трех экологических преступлениях — загрязнении воды, почвы, а также уничтожении и повреждении лесных насаждений. Сейчас бывший директор находится в СИЗО.
В интервью изданию «Агроивестор» новый директор Галина Иртуганова рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.
— Мы столкнулись с претензиями контрольно-надзорных органов по ситуации в Колыванском районе. По итогам проверки необходимы изменения подходов к работе с продуктами жизнедеятельности животных. Поэтому одна из моих задач — взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов. Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих, — поделилась Галина Иртуганова.
План по модернизации первой очереди свинокомплекса в Криводановке появился еще в 2019 году, но его перенесли до завершения третьей очереди в Колывани. Свинокомплекс должны были начать модернизировать в начале 2023 года.
— Сокращение животных идет по графику, в январе завершится. Пока не могу сказать, когда мы возобновим работы на этой площадке, надеюсь — в самое ближайшее время, — рассказала новый директор.
Кудряшовский мясокомбинат — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. Он и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила
Как добавляют в «Агроивестор», до должности директора Галина Иртуганова работала главным бухгалтером, заместителем директора по экономике и финансам на предприятиях в Томске, Красноярске и Белгороде.
Всё, что известно об аресте прошлого директора Владимира Гавриленко, мы собрали в онлайн-репортаже, а подробности уголовного дела — в хронике резонансного уголовного дела.
В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.