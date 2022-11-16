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Дело «Кудряшовского»

В Кудряшовском свинокомплексе сменили директора — прошлый находится в СИЗО

В компании приостановили модернизацию свинокомплекса

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«Кудряшовское» обвиняют в ущербе для природы на 3 миллиарда рублей

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В Новосибирске в Кудряшовском свинокомплексе сменился директор. Новым директором стала Галина Иртуганова, которая проработала в холдинге «Сибагро» (владелец АО «Кудряшовское») больше 14 лет. Как уточнили в пресс-службе «Сибагро», прежде этот пост занимал Владимир Гавриленко.

Ранее Гавриленко обвинили сразу в трех экологических преступлениях — загрязнении воды, почвы, а также уничтожении и повреждении лесных насаждений. Сейчас бывший директор находится в СИЗО.

В интервью изданию «Агроивестор» новый директор Галина Иртуганова рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.

— Мы столкнулись с претензиями контрольно-надзорных органов по ситуации в Колыванском районе. По итогам проверки необходимы изменения подходов к работе с продуктами жизнедеятельности животных. Поэтому одна из моих задач — взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов. Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих, — поделилась Галина Иртуганова.

План по модернизации первой очереди свинокомплекса в Криводановке появился еще в 2019 году, но его перенесли до завершения третьей очереди в Колывани. Свинокомплекс должны были начать модернизировать в начале 2023 года.

— Сокращение животных идет по графику, в январе завершится. Пока не могу сказать, когда мы возобновим работы на этой площадке, надеюсь — в самое ближайшее время, — рассказала новый директор.

Кудряшовский мясокомбинат — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. Он и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).

Как добавляют в «Агроивестор», до должности директора Галина Иртуганова работала главным бухгалтером, заместителем директора по экономике и финансам на предприятиях в Томске, Красноярске и Белгороде.

Всё, что известно об аресте прошлого директора Владимира Гавриленко, мы собрали в онлайн-репортаже, а подробности уголовного дела — в хронике резонансного уголовного дела.

В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

ДиректорСвинокомплексКудряшовское
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