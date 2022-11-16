В Кудряшовском свинокомплексе сменили директора — прошлый находится в СИЗО

Всё, что известно об аресте прошлого директора Владимира Гавриленко, мы собрали в онлайн-репортаже, а подробности уголовного дела — в хронике резонансного уголовного дела.



В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

