«Гости иногда жалуются на запах»: Кудряшовский свинокомплекс начнут обновлять в 2023 году

В Новосибирске в 2023 году начнут обновление Кудряшовского свинокомплекса с реконструкции систем вентиляции, технологий содержания скота и навозоудаления. Ремонт, как сообщают в пресс-службе «Сибагро», которые владеют свинокомплексом, начнется в январе 2023 года и закончится в 2024 году.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, реконструкция началась из-за неприятного запаха.