«Гости иногда жалуются на запах»: Кудряшовский свинокомплекс начнут обновлять в 2023 году
На первую очередь реконструкции потратят 500 миллионов
В Новосибирске в 2023 году начнут обновление Кудряшовского свинокомплекса с реконструкции систем вентиляции, технологий содержания скота и навозоудаления. Ремонт, как сообщают в пресс-службе «Сибагро», которые владеют свинокомплексом, начнется в январе 2023 года и закончится в 2024 году.
Как сообщил в пресс-центре ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, реконструкция началась из-за неприятного запаха.
— Мы подошли к необходимости санации и реконструкции первой очереди. Гости иногда жалуются на запах в районе аэропорта, и это требует кардинального пересмотра технологий содержания на первой площадке (которая находится в Криводановке), и именно к этому проекту начиная с 2023 года мы будем приступать, — сказал Евгений Лещенко.
В «Кудряшовском» в свою очередь сообщили, что ремонт связан с износом основных производственных фондов.
— Площадка была введена в строй в 1976 году. Исходя из результатов исследования компании СитиЭйр, источник запаха в аэропорту ещё предстоит определить, — уточнили в пресс-службе «Сибагро».
В пресс-службе «Сибагро» ранее сообщили, что в первый этап реконструкции свинокомплекса вложат 500 миллионов. Всего таких этапа будет три.
— Согласно разработанному графику последние свиньи с откорма должны уехать в 20 числах января 2023 года — к этому моменту ни одного животного на наших комплексах в Криводановке не останется. Новое поголовье будет так же поэтапно заселяться в уже отремонтированные помещения, начиная с марта-апреля 2023 года. Таким образом первые отгрузки с 1 очереди на мясокомбинат мы ожидаем с февраля 2024 года, — прокомментировал директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко.
В плане реконструкции полная модернизация первого комплекса и модернизацию помещений откорма второго комплекса. Также демонтаж и полная замена внутреннего слоя бетона в помещениях, снос старых систем навозоудаления, установка нового станочного оборудования и современной системы микроклимата.
— Также будет проведена полная замена животных, в том числе сформировано новое маточное стадо более продуктивной селекции. На время реконструкции все рабочие места сохраняются, а после завершения модернизации специалисты вновь приступят к своим основным обязанностям, — сообщили в пресс-службе «Сибагро».
Во время реконструкции в компании обещают сохранить производство продукции на стабильном уровне.
В октябре прошлого года новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура закончила проверку на АО «Кудряшовское». Предприятие получило предписание из-за отсутствия технологий, которые уменьшают неприятный запах.