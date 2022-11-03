Ущерб реке Амбе и земле оценили почти на 3 миллиарда рублей — «Кудряшовское» должно выплатить их за месяц

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подсчитало ущерб, который нанесло АО «Кудряшовское» во время загрязнения почвы и сброса отходов в реку Амбу, — он составил почти 3 миллиарда рублей.



Управление подтвердило факт сброса отходов и огромное количество нарушений со стороны компании, несмотря на сопротивление ее сотрудников.

— Члены комиссии столкнулись с активным противодействием со стороны проверяемого предприятия, о чем было подано заявление в полицию, — отметили в пресс-службе сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. — Компания своими действиями/бездействием препятствовала проведению Управлением контрольно-надзорных мероприятий.