Ущерб реке Амбе и земле оценили почти на 3 миллиарда рублей — «Кудряшовское» должно выплатить их за месяц
Претензии уже предъявили предприятию
Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подсчитало ущерб, который нанесло АО «Кудряшовское» во время загрязнения почвы и сброса отходов в реку Амбу, — он составил почти 3 миллиарда рублей.
Управление подтвердило факт сброса отходов и огромное количество нарушений со стороны компании, несмотря на сопротивление ее сотрудников.
— Члены комиссии столкнулись с активным противодействием со стороны проверяемого предприятия, о чем было подано заявление в полицию, — отметили в пресс-службе сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. — Компания своими действиями/бездействием препятствовала проведению Управлением контрольно-надзорных мероприятий.
Специалисты подсчитали вред, который нанесли выбросы и земле, и реке.
— Управлением произведен расчет вреда, причиненного почвам, в размере 1,78 миллиарда рублей, а также исчислен размера вреда, причиненного реке Амбе загрязнением (засорением) отходами производства АО «Кудряшовское», на сумму 1,13 миллиарда рублей, которые согласованы Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, — отметили в ведомстве.
Претензии уже предъявили предприятию. Кроме того, копии претензий направлены в адрес агропромышленного холдинга АО «СИБАГРО», в состав которого входит АО «Кудряшовское».
— У АО «Кудряшовское» есть 30 дней для возмещения вреда в добровольном порядке, по истечении которых будет предъявлен иск на соответствующую сумму в суд. Управление обязательно проследит за возмещением вреда окружающей среде, проведением рекультивации и устранением предприятием всех выявленных экологических правонарушений.
Список статей
В Управлении подробно рассказали, по каким статьям выявлены нарушения. АО «Кудряшовское» привлечено к административной ответственности:
- по ст. 8.6 КоАП РФ по факту порчи земель;
- по ст. 8.7 КоАП РФ по факту невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающую качественное состояние земель.
Кроме того, выявлены многочисленные нарушения в области федерального государственного экологического надзора:
- по ст. 8.13 КоАП РФ по факту загрязнения водного объекта р. Амба отходами производства;
- по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при вводе в эксплуатацию, эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.48 Кодекса»;
- по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления
I–Vклассов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I–IVклассов опасности»;
- по ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления»;
- по ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства»;
- по ст. 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации»;
- по ст. 8.46 КоАП РФ «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений».
Также в отношении АО «Кудряшовское» в ходе проверки возбуждены административные дела:
- по ст. 19.4.1. КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)»;
- три дела — по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».
Компания должна исправить все выявленные нарушения.
НГС отправил запрос в компанию по ситуации.
Сейчас расследуется уголовное дело в отношении гендиректора АО «Кудряшовское». Предполагается, что деятельность компании стала причиной массовой гибели рыбы в реке Амбе и повреждения лесных насаждений в Кудряшовском лесничестве. Директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко отправили в СИЗО. Все подробности этого громкого дела вы можете узнать здесь.