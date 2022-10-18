Гибель рыбы и загрязнение леса: подробности уголовного дела директора АО «Кудряшовское»
Предполагается, что предприятие нанесло ущерб природе на несколько миллионов рублей
Деятельность АО «Кудряшовское» стало причиной массовой гибели рыбы в реке Амбе и повреждения лесных насаждений в Кудряшовском лесничестве, полагают правоохранители. Подробности уголовного дела гендиректора предприятия Владимира Гавриленко НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ст. 254 УК РФ «Порча земли».
По версии следствия, в мае 2022 года сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с представителями Верхнеобского территориального управления Росрыболовства выявили массовую гибель рыбы в реке Амбе. Лабораторные исследования показали, что в воде превышена допустимая концентрация агрохимикатов — химических веществ, используемых в сельском хозяйстве. Приоритетная версия причин загрязнения реки — деятельность АО «Кудряшовское», расположенного в 2 км от реки, уточнил источник. Подробности экологического бедствия редакция НГС рассказывала ранее.
Также в июне 2022 года сотрудники Минприроды Новосибирской области и Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора выявили загрязнение почвы на территории Колыванского лесничества на площади свыше 4 га. Причиной загрязнения были названы «выбросы промышленного животноводства». В результате, по словам источника, были повреждены лесные насаждения объемом более 94 кубических метров.
Предполагается, что ущерб от загрязнения природы Новосибирской области составил несколько миллионов рублей.
Об уголовном деле гендиректора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко стало известно 18 октября. Расследованием дела занимаются сотрудники Следственного комитета и регионального управления ФСБ. НГС отправил запрос в пресс-службу предприятия, комментарий там обещали предоставить позднее.