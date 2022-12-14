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Экс-директору Кудряшовского свинокомплекса Владимиру Гавриленко продлили арест

Бывший руководитель скандального предприятия останется в СИЗО до февраля

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Гавриленко находится в изоляторе с 18 октября

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Колыванский районный суд согласился с мнением следователя о том, что бывший директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко должен оставаться в следственном изоляторе на время расследования уголовного дела. Экс-руководителя свинокомплекса обвиняют в нескольких экологических преступлениях.

— Постановлением Колыванского районного суда Новосибирской области от 13 декабря 2022 года обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, Гавриленко В. В. продлен срок содержания под стражей до 21 февраля 2023 года, — говорится на сайте суда.

О задержании Владимира Гавриленко стало известно 18 октября. Топ-менеджеру предъявили обвинение в том, что в 2022 году он распорядился сбросить жидкие отходы животноводства и сточные воды в приток реки Амбы и на земли лесного фонда. В результате, по мнению экспертов, окружающей среде был нанесен ущерб более 3 миллиардов рублей.

В тот же день Владимира Гавриленко арестовали. Адвокаты управленца просили отпустить подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, но суд встал на сторону следователя, который заявил, что на свободе Гавриленко может помешать расследованию.

В середине ноября стало известно, что у АО «Кудряшовское» сменился директор. На пост руководителя предприятия была назначена Галина Иртуганова, которая в своем первом заявлении рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.

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