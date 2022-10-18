Чем дело пахнет: собрали серию обвинений в адрес Кудряшовского свинокомплекса — его директором занялись следователи

Зловонная история

В отличие от следователей жители Новосибирска чаще обвиняли сельхозпредприятие в порче не почвы, а воздуха. В декабре 2017 года в аэропорту Толмачево даже извинялись за него перед пассажирами: по мнению представителей аэропорта, вонь портит общее впечатление от Новосибирской области. Аграрии на претензии авиаторов тогда ничего не ответили.



В том же 2017 году чиновникам понадобилось создать специальную комиссию для поисков причин специфического местного аромата и та в итоге официально не смогла установить, откуда в Новосибирске так плохо пахнет. На свинокомплекс и в аэропорт Толмачево (это были самые крупные подозреваемые) ее просто не пустили.