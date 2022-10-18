Чем дело пахнет: собрали серию обвинений в адрес Кудряшовского свинокомплекса — его директором занялись следователи
Вспоминаем истории с неприятным запахом в Новосибирске и экологической катастрофой на речке Амбе
Сегодня утром, 18 октября, стало известно об уголовном деле, связанном с директором Кудряшовского свинокомплекса Владимиром Гавриленко. По информации источника НГС, ему вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса, среди них — статья 254 УК РФ (порча земли). Предприятие, которым управляет Гавриленко, нередко оказывалось в публичном поле. Комплекс винят в том, что именно он — источник едкой навозной вони в Новосибирске, представители Кудряшовского в свою очередь неоднократно отрицали все обвинения. Вспоминаем, чем известно предприятие в Новосибирске.
Зловонная история
В отличие от следователей жители Новосибирска чаще обвиняли сельхозпредприятие в порче не почвы, а воздуха. В декабре 2017 года в аэропорту Толмачево даже извинялись за него перед пассажирами: по мнению представителей аэропорта, вонь портит общее впечатление от Новосибирской области. Аграрии на претензии авиаторов тогда ничего не ответили.
В том же 2017 году чиновникам понадобилось создать специальную комиссию для поисков причин специфического местного аромата и та в итоге официально не смогла установить, откуда в Новосибирске так плохо пахнет. На свинокомплекс и в аэропорт Толмачево (это были самые крупные подозреваемые) ее просто не пустили.
Кудряшовский свинокомплекс (АО «Кудряшовское») — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. В числе еще 29 юридических лиц он входит в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).
Постепенно вонь стала своеобразной визитной карточкой Новосибирска: весной и летом 2020 года горожане саркастически замечали, что имеют великолепную возможность несколько раз в неделю проходить бесплатный тест на ковид: если чувствуешь привычный дурной запах, значит, точно здоров.
В пресс-службе Кудряшовского комплекса от всех обвинений открещивались. В августе 2020 года рассказали, как сортируют органические отходы и сколько потратили на очистные сооружения (
В октябре 2021 года прокуратура потребовала от Кудряшовского свинокомплекса использовать технологии, которые снижают неприятный запах. В декабре того же года ученые из Института органической химии имени
Сколько стоит чистый воздух?
Летом 2022 года холдинг «СибАгро» запланировал масштабное обновление свинокомлекса. Первый этап оценили в 500 миллионов рублей. В планах — реконструкция систем вентиляции, технологий содержания скота и навозоудаления. Ремонт планируют начать в январе будущего года, закончить — в 2024 году.
В августе 2022-го пресс-центр ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, рассказал, что реконструкция началась из-за неприятного запаха. В ответ представители «Кудряшовского» поспешили заверить общественность, что комплекс строили еще в Советском Союзе и производственные мощности давно нуждаются в обновлении.
Отравленная Амба
По данным СК, причиной возбуждения уголовного дела стали события мая 2022 года. Сразу в нескольких водоемах Колыванского района вымерла рыба, а бобры и ондатры покинули их берега.
— Установлено, что в
Собранные в ходе проверки майской истории материалы были направлены в Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Всё, что известно об уголовном деле на директора, мы собрали в этом сюжете.