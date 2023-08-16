Люди спят на улице. Тысячи россиян не могут улететь на курорты и обратно — объясняем, что происходит

У российской авиакомпании Red Wings сломались два из трех имеющихся самолетов Boeing. Ей пришлось отменить более 10 рейсов в Турцию, Египет и обратно. Из-за этого тысячи туристов не смогли улететь на курорты и обратно. Некоторым из них пришлось ждать вылета в душном салоне самолета, но в итоге улететь они всё же не смогли. Что происходило в аэропортах и на борту самолетов — смотрите в видео чуть выше.
Авиакомпании не удалось оперативно починить самолеты, об этом сотрудники написали в своем телеграм-канале. Вместе с этим перевозчик извинился перед пассажирами.
— Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением, — говорится в сообщении генерального директора Red Wings Евгения Солодилина.
Однако причины неисправностей в Red Wings не уточнили. Сейчас пассажиров разместили в гостиницах. Они продолжают ждать своего вылета. Некоторым из них уже пообещали выдать сертификаты на бесплатные полеты по региональным направлениям. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.