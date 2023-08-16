Люди спят на улице. Тысячи россиян не могут улететь на курорты и обратно — объясняем, что происходит

У российской авиакомпании Red Wings сломались два из трех имеющихся самолетов Boeing. Ей пришлось отменить более 10 рейсов в Турцию, Египет и обратно. Из-за этого тысячи туристов не смогли улететь на курорты и обратно. Некоторым из них пришлось ждать вылета в душном салоне самолета, но в итоге улететь они всё же не смогли. Что происходило в аэропортах и на борту самолетов — смотрите в видео чуть выше.

