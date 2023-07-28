Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за строительства двух полигонов в Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за строительства полигона ТБО в Новосибирской области. Это произошло после сообщений местных жителей о несогласии со строительством.
— В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России во «ВКонтакте» вновь сообщается о несогласии с планируемым размещением мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых бытовых отходов возле сёл Плотниково и Жеребцово Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе СК по России.
Местные жители переживают, что создание полигона спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах. При этом новосибирцы ссылаются на выводы научных исследований.
— Ранее председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Александр Бастрыкин вчера, 27 июля, дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначальных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В мэрии Новосибирска назвали условия закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов, МУП «САХ» перестанет их использовать после ввода в эксплуатацию новых мест размещения отходов.