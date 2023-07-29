Последствия пандемии: ученые нашли связь между ковидом и диабетом 1-го типа у детей

В статье говорится, что ученые проанализировали 17 исследований с участием 38 149 пациентов до 19 лет. Согласно полученным данным, заболеваемость диабетом 1-го типа среди этой группы в течение первого года пандемии была на 14% выше допандемийного 2019 года. В 2021 году она увеличилась на 27% по сравнению с 2019 годом. При этом пик новых случаев диабета 1-го типа отставал примерно на 3 месяца от пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.



Однако утверждать, что развитие диабета 1-го типа у детей — прямое следствие перенесенной коронавирусной инфекции, ученые пока не берутся

