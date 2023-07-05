От 24 тысяч за упаковку: в новосибирских аптеках образовался дефицит двух лекарств для диабетиков — таблетки резко подорожали

В Новосибирске из продажи исчезают зарубежные препараты для диабетиков «Оземпик» и «Ребелсас». По состоянию на 5 июля найти их можно в единичных аптеках по цене от 24 до 30 с лишним тысяч рублей за упаковку. НГС изучил справочные сервисы по продаже лекарств, выяснил причину дефицита и перспективы появления отечественных аналогов.
«Оземпик» и «Ребелсас» — идентичные по составу препараты на основе семаглутида. Первый — инъекционный препарат, применяется в виде уколов, которые делаются один раз в неделю. Второй выпускается в традиционной таблетированной форме и принимать его нужно ежедневно, за 30 минут до первого приема пищи. Препараты производит датская компания Novo Nordisk. Ранее она предупредила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию «Оземпика» к концу 2023 года, а «Ребелсаса» — в 2024 году. Об этом сообщала «Российская газета».
Справочный сайт ценообразования и наличия лекарств eapteka.ru говорит об отсутствии обоих препаратов в аптеках Новосибирска.
В муниципальной аптечной сети Новосибирска — аналогичная ситуация: нет ни «Оземпика», ни «Ребелсаса».
— В нашей сети отсутствуют оба препарата. Причем «Оземпика» нет уже давно, а «Ребелсас» закончился недавно, — сообщили журналисту НГС в справочной городской сети аптек.
В справочной lekvapteke.ru сообщили об отсутствии «Оземпика» в Новосибирске, при этом «Ребелсас» еще можно купить.
— Сейчас в Новосибирске есть 13 предложений 30 таблеток по
Любая из вышеперечисленных упаковок «Ребелсаса» рассчитана на месяц, вне зависимости от дозировки.
Руководитель общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина заявила НГС, что нынешняя цена «Ребелсаса» значительно выросла из-за дефицита.
— До недавнего времени этот препарат можно было приобрести по цене в районе 8000 рублей. Мы это связываем с ограниченностью наличия товара. Отмечу, что на российском рынке сейчас нет аналогов семаглутиду, кто бы что не говорил, — сказала Смолина.
Как передавала «Российская газета», в Росздравнадзоре ранее уточняли, что на российском рынке есть аналоги семаглутида с международными непатентованными наименованиями: эксенатид, дулаглутид и лираглутид. Однако опрошенные НГС диабетики считают, что предлагаемые взамен «Оземпика» и «Ребелсаса» препараты значительно хуже зарубежных.
При этом директор муниципальной аптечной сети Новосибирска Дмитрий Гришунин говорит, что в Новосибирске для больных сахарным диабетом достаточно инсулинов и различных сахароснижающих таблеток.
— «Оземпик», предназначенный для лечения диабета 2-го типа, в последнее время стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В лечении диабета это не главный препарат. Он используется в комплексной терапии, показывает результат, помогает сбросить вес. Кроме того, российская компания «Герофарм» разработала аналог «Оземпика» и получила разрешение Минздрава РФ на проведение первой фазы клинических исследований препарата на основе «Семаглутида», которая продлится до мая 2024 года, — прокомментировал ситуацию НГС директор муниципальной аптечной сети Новосибирска Дмитрий Гришунин.
Ранее НГС сообщал, что в 2022 году в Новосибирской области от сахарного диабета умерло на 89% больше людей, чем годом ранее.