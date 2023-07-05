От 24 тысяч за упаковку: в новосибирских аптеках образовался дефицит двух лекарств для диабетиков — таблетки резко подорожали

— В нашей сети отсутствуют оба препарата. Причем «Оземпика» нет уже давно, а «Ребелсас» закончился недавно, — сообщили журналисту НГС в справочной городской сети аптек.



В справочной lekvapteke.ru сообщили об отсутствии «Оземпика» в Новосибирске, при этом «Ребелсас» еще можно купить.

