Неочевидный симптом, который называют «первым звоночком» рака — многие принимают его за обычную усталость

Хроническая утомляемость может быть «первым звоночком» онкологии, это состояние описывают как ощущение усталости, истощение организма, невозможность полноценно отдохнуть и восстановиться. Коварство в том, что кажется, что сейчас наступят выходные или отпуск и всё наладится, но потом выясняется — для отдыха всё равно чего-то не хватает.



Хроническая утомляемость — частый симптом рака любого органа и любой локализации. Она может возникать из-за действия веществ, которые вырабатывает сама опухоль. Как следствие утомляемости, ухудшается аппетит, происходит потеря веса, нарушение обмена веществ. Усталый человек старается экономить силы и меньше двигаться — это влечет за собой еще большую слабость организма. Получается своеобразный замкнутый круг.