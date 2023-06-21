Что будет с телом, если месяц крутить обруч всего по 20 минут в день, — результат вас удивит

Также обруч пригодится всем, кто мечтает о тонкой талии. В ходе одного из исследований выяснилось, что за 6 недель занятий с обручем женщины потеряли около 3,4 см в талии и 1,4 см в бедрах.

На здоровье такое упражнение тоже оказывает положительное воздействие. Оно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также улучшает работу головного мозга и даже избавляет от стресса (как же нам всем это необходимо).