Что будет с телом, если месяц крутить обруч всего по 20 минут в день, — результат вас удивит

Если вы давно не переезжали, то вполне возможно, что за диваном или в кладовке обнаружится обруч, который пылится там со школьных времен. Раньше было очень модно и интересно крутить его на время во дворе, ловко перекидывая с руки на талию и обратно. Пора на 20 минут забыть о своих взрослых проблемах и воспользоваться тренировкой из прошлого, которую советуют наши коллеги из Wday.ru.
Во-первых, такие занятия, конечно, способствуют сжиганию калорий. Не забываем, дефицит калорий — одна из основных вещей, которая помогает вам худеть. Например, пока вы крутите обруч, за полчаса сжигается около 165 калорий.
Также обруч пригодится всем, кто мечтает о тонкой талии. В ходе одного из исследований выяснилось, что за 6 недель занятий с обручем женщины потеряли около
На здоровье такое упражнение тоже оказывает положительное воздействие. Оно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также улучшает работу головного мозга и даже избавляет от стресса (как же нам всем это необходимо).
Если вы когда-нибудь крутили обруч, то прекрасно знаете, как интенсивно нужно вращать ягодицами, чтобы удерживать его на талии. Упражнения с обручем тренируют мышцы бедер, живота, а также мышцы нижней части тела.
Эксперты советуют начинать с 10 минут по 2–3 раза в день. Когда почувствуете силу и уверенность, время выполнения упражнений можно постепенно увеличивать.
Еще упражнения для плоского живота и тонкой талии из Китая
Внешность азиатских девушек уже давно покорила весь мир. Одни из лучших средств для ухода за кожей также производят именно в Азии. У китаянок есть свои секреты похудения и упражнения для стройности. Певица и двукратная чемпионка России по большому теннису Надежда Гуськова рассказывала нам о специальном упражнении для идеального пресса родом из Китая.
Надежда Гуськова — российская теннисистка, двукратная чемпионка России по теннису, мастер спорта. Победительница 6 турниров ITF, певица.
Азиатская культура — это целый мир, в котором существуют вещи и нюансы, сложные для нашего понимания. Это касается и сферы похудения и спорта. Однако, несмотря на первоначальную визуальную странность некоторых упражнений, они оказываются эффективными.
Сейчас в Китае (и уже по всему миру) стала очень популярна модификация упражнения из пилатеса, которое называется «тазовые часы». Оно направлено на растяжение и ощущение мышц поясницы и таза. Такая тренировка делает мышцы более подвижными и эластичными, что является профилактикой болезней спины и позвоночника, а также улучшает кровоснабжение органов малого таза.
— Новая вариация чем-то напоминает тренировку по тверку, она помогает проработать как уже названные мышцы, так и пресс, потому что укрепляет эту зону и способствует избавлению от лишних килограммов. Естественно, упражнение — это не панацея для достижения идеальных форм, необходимо помнить и про правильный рацион питания, однако со своей задачей эта методика справляется отлично, а динамичное повторение движений может послужить небольшой кардиотренировкой, — объясняет Надежда Гуськова.
Классическая вариация из пилатеса
- лягте на коврик и согните ноги в коленях, упираясь стопами в пол. Прижмите крестец к полу, расслабьте бедра;
- представьте, что ваша область таза — это циферблат. Копчик — 6 часов, пупок — 12, и начните делать тазом перекаты вперед-назад, с 6 на 12. Помните про дыхание: вперед — вдох, назад — выдох. Затем добавьте левое и правое бедро (3 часа и 9 соответственно);
- сделайте полный круг;
- после нескольких повторов делайте вращение в другую сторону.
— Начинать осваивать это упражнение рекомендуется именно с классического варианта, вы не должны напрягать мышцы или стараться сделать большой круг тазом, наоборот, всё должно быть мягко и максимально расслабленно. После того как это упражнение будет даваться вам легко, можно усложнять задачу, делая его стоя. Это может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд, так как современный сидячий образ жизни способствует ужесточению тазовых мышц и связок. Не расстраивайтесь, если не получится сразу, со временем мышцы вернут эластичность, и вы будете справляться с этим на ура, и что важнее — будете лучше понимать собственное тело и улучшите его здоровье, — говорит спортсменка.
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