«Носик уже нормальный стал». Как хирурги восстанавливали лицо ополченца, подорвавшегося на мине

Мы ее оказываем. На втором месте — гуманизм к человеку, который чего-то лишен. Если можно это восстановить, мы этим занимаемся. Наверное, это касается любого человека. Я даже для себя подумал: если это не близкий человек, не свой гражданин, а гражданин другой страны, который раньше был врагом, а остался просто человеком... Наверное, с такими же гуманными чувствами мы могли бы оказывать помощь и этому человеку, потому что он просто человек. Третий фактор — это умение, мы этому обучены, мы знаем, как это делать, и поэтому мы это реализуем. Долгие годы накапливался опыт, и пришло время им делиться широко, тем более пришли времена, когда это очень востребовано, — заключил хирург.