«Носик уже нормальный стал». Как хирурги восстанавливали лицо ополченца, подорвавшегося на мине

Врачи из Екатеринбурга бесплатно провели две пластические операции бойцу с серьезными травмами. Александр Филяев пострадал при минно-взрывном ранении в боях за Донецк в 2014 году. Он потерял руки, зрение, нос, у него было много осколочных ранений, трудно найти место на теле, которое не пострадало. За 9 лет он перенес 77 операций, 76 из них — под общим наркозом, стал военным инвалидом. Сначала его поддерживала жена, но она всё же ушла и запретила видеться с ребенком. Подробности—в материале E1.RU.
— Бывали случаи, когда люди в кафе за столиками напротив отворачивались или вставали и уходили совсем, — сказал Александр Филяев. — Понимаю, что мой внешний вид кого-то пугает, для кого-то просто неприятен. Я уже потерял супругу из-за этого, не вижусь с сыном, но и мне самому тяжело на душе. Надеюсь, что всё изменится для меня к лучшему.
В 2014 году Александр с женой вступил в ополчение. Когда он занимался разминированием, то увидел, как напарник идет на противотанковую умную мину. Александр крикнул ему об опасности. Устройство сработало на звук и взорвалось, мужчина мгновенно лишился рук, ноги и зрения. Жена Люба была рядом во время ранения и на начальных этапах его восстановления. Началась долгая и упорная борьба за здоровье и жизнь, но уже в одиночку: супруга забрала сына и ушла.
Как восстановили нос
Сперва врачам удалось восстановить ногу. После двух операций на глаза Александр стал различать силуэты людей, но перенес грипп, и зрение снова пропало. Благотворительный фонд «Своим» помогал бойцу и связался с хирургом из Екатеринбурга. Представители фонда искали того, кто в России делает реконструктивные операции, через сарафанное радио вышли на Николая Голубкова.
Команда врачей прониклась историей Александра и решила помочь восстановить ему лицо. За комплекс сложных операций взялись известный в России пластический и реконструктивный хирург Николай Голубков и челюстно-лицевой хирург, микрохирург Александр Медунецкий. Врачи и медсестры медицинского центра «Доктор Плюс» провели операции совершенно бесплатно, траты за расходные материалы и анализы взяла на себя клиника.
Операция проходила в два этапа и в общей сложности заняла 15 часов. Первую операцию провели в начале мая, вторую — 30 мая. На первом этапе исправили основную деформацию костей лицевого скелета и восполнили дефекты мягких и костно-хрящевых тканей, носовой перегородки, восстановили носовое дыхание. Вторым этапом провели эстетическую коррекцию: реконструкция носа была сложной.
— У пациента появилось важное анатомическое образование — лицо и нос, — рассказал Николай Голубков. —Пациенту также была проведена операция на одной из нижних конечностей, удален фрагмент воспаленной костной ткани, устранена рубцовая деформация. Это позволит Александру успешно проходить дальнейшую реабилитацию и подготовиться к будущим операциям по возвращению зрения и протезированию верхних конечностей.
Хирург Александр Медунецкий рассказал, что они восстановили пациенту внутреннюю структуру носа, весь его каркас за счет кости из ребра. Также врачи исправили дефект мягких тканей носа и сохранили весь его функционал. Реабилитация у Александра будет долгой, рубцы формируются до полугода. Но все задачи врачи выполнили.
— В целом всё, что мы запланировали, достигнуто. На текущий момент результат отличный. С поставленной самим себе задачей справились успешно, — резюмировал Александр Медунецкий.
Почему врачи взялись за бесплатную помощь
Реконструкции в пластической хирургии — редкие и очень сложные. Мало кто из врачей берется за подобное восстановление, а хирурги клиники помогли пациенту бесплатно. Мы спросили их, почему они вызвались помочь. Приводим их ответы.
Николай Голубков, пластический хирург, кандидат медицинских наук:
— Сложный вопрос, почему наша команда делала операцию без оплаты, — задумался врач. — Сложный и одновременно простой. Сложный — потому что это касается очень многих граней наших чувств, нашего видения жизни, ощущений, и простой, потому что его можно разбить на части. Задумавшись об этом, можно сказать, что на первом месте — чувства патриотизма к своей Родине, к солдатам, которые выполняют свой долг. Выполняют его с честью, которая всегда была свойственна русскому солдату, героически и не щадя своей жизни и здоровья.
Мы ее оказываем. На втором месте — гуманизм к человеку, который чего-то лишен. Если можно это восстановить, мы этим занимаемся. Наверное, это касается любого человека. Я даже для себя подумал: если это не близкий человек, не свой гражданин, а гражданин другой страны, который раньше был врагом, а остался просто человеком... Наверное, с такими же гуманными чувствами мы могли бы оказывать помощь и этому человеку, потому что он просто человек. Третий фактор — это умение, мы этому обучены, мы знаем, как это делать, и поэтому мы это реализуем. Долгие годы накапливался опыт, и пришло время им делиться широко, тем более пришли времена, когда это очень востребовано, — заключил хирург.
Александр Медунецкий, врач — челюстно-лицевой хирург, микрохирург:
— Первое — профессиональный интерес, — сказал хирург. — Эти пациенты в плане реабилитации очень сложные, и немногие врачи готовы взяться за них. Мы реконструктивными операциями занимаемся рутинно и это наш профиль, нам это интересно как профессионалам. И второе — чувство сострадания. Этого пациента хотелось реабилитировать социально, как только это возможно.
«Рад, что у меня уже личный носик свой есть»
После операции Александр рассказал о своих чувствах и эмоциях. Он еще ничего не видит, но с носом уже ощущает себя иначе.
— Чувствую себя прекрасно, — сказал боец. — Операция прошла хорошо. Побаливает немножко, но это издержки производства. Чувствую, что носик уже как нормальный стал, как у людей. Пока он онемевший, я его не чувствую, но я рад, что у меня уже личный носик свой есть. Пока он отекший, не совсем хорошо дышит.
В сентябре у Александра будет операция по восстановлению зрения. Врачи не дают гарантий: слишком сложный случай. В глаза прилетели осколки, разрушился хрусталик и 70% сетчатки, оставшиеся 30% тоже были повреждены. Несмотря на страшные обстоятельства жизни и сложные операции, пациент улыбается и бесконечно благодарит врачей и всех, кто ему помогает. После восстановления зрения его ждет протезирование.
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