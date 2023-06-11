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«Носик уже нормальный стал». Как хирурги восстанавливали лицо ополченца, подорвавшегося на мине

В 2014 году житель Донецка получил тяжелые травмы, спасая товарища. С тех пор он жил без носа

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Врачи из Екатеринбурга восстановили нос ополченцу, который ушел добровольцем в 2014 году и взорвался на мине

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Врачи из Екатеринбурга бесплатно провели две пластические операции бойцу с серьезными травмами. Александр Филяев пострадал при минно-взрывном ранении в боях за Донецк в 2014 году. Он потерял руки, зрение, нос, у него было много осколочных ранений, трудно найти место на теле, которое не пострадало. За 9 лет он перенес 77 операций, 76 из них — под общим наркозом, стал военным инвалидом. Сначала его поддерживала жена, но она всё же ушла и запретила видеться с ребенком. Подробности—в материале E1.RU.

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Посмотрите видео о сложном пути реабилитации бойца, который перенес 77 операций. 9 лет он не мог свободно дышать, пока врачи из Екатеринбурга не взялись за реконструкцию лица

Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

— Бывали случаи, когда люди в кафе за столиками напротив отворачивались или вставали и уходили совсем, — сказал Александр Филяев. — Понимаю, что мой внешний вид кого-то пугает, для кого-то просто неприятен. Я уже потерял супругу из-за этого, не вижусь с сыном, но и мне самому тяжело на душе. Надеюсь, что всё изменится для меня к лучшему.

В 2014 году Александр с женой вступил в ополчение. Когда он занимался разминированием, то увидел, как напарник идет на противотанковую умную мину. Александр крикнул ему об опасности. Устройство сработало на звук и взорвалось, мужчина мгновенно лишился рук, ноги и зрения. Жена Люба была рядом во время ранения и на начальных этапах его восстановления. Началась долгая и упорная борьба за здоровье и жизнь, но уже в одиночку: супруга забрала сына и ушла.

Общая продолжительность двух операций составила 15 часов

Общая продолжительность двух операций составила 15 часов

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Как восстановили нос

Сперва врачам удалось восстановить ногу. После двух операций на глаза Александр стал различать силуэты людей, но перенес грипп, и зрение снова пропало. Благотворительный фонд «Своим» помогал бойцу и связался с хирургом из Екатеринбурга. Представители фонда искали того, кто в России делает реконструктивные операции, через сарафанное радио вышли на Николая Голубкова.

Команда врачей прониклась историей Александра и решила помочь восстановить ему лицо. За комплекс сложных операций взялись известный в России пластический и реконструктивный хирург Николай Голубков и челюстно-лицевой хирург, микрохирург Александр Медунецкий. Врачи и медсестры медицинского центра «Доктор Плюс» провели операции совершенно бесплатно, траты за расходные материалы и анализы взяла на себя клиника.

Операция проходила в два этапа и в общей сложности заняла 15 часов. Первую операцию провели в начале мая, вторую — 30 мая. На первом этапе исправили основную деформацию костей лицевого скелета и восполнили дефекты мягких и костно-хрящевых тканей, носовой перегородки, восстановили носовое дыхание. Вторым этапом провели эстетическую коррекцию: реконструкция носа была сложной.

На пластического хирурга Николая Голубкова вышел благотворительный фонд. Врач предложил сделать операцию бойцу совершенно бесплатно

На пластического хирурга Николая Голубкова вышел благотворительный фонд. Врач предложил сделать операцию бойцу совершенно бесплатно

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— У пациента появилось важное анатомическое образование — лицо и нос, — рассказал Николай Голубков. —Пациенту также была проведена операция на одной из нижних конечностей, удален фрагмент воспаленной костной ткани, устранена рубцовая деформация. Это позволит Александру успешно проходить дальнейшую реабилитацию и подготовиться к будущим операциям по возвращению зрения и протезированию верхних конечностей.

Хирург Александр Медунецкий рассказал, что они восстановили пациенту внутреннюю структуру носа, весь его каркас за счет кости из ребра. Также врачи исправили дефект мягких тканей носа и сохранили весь его функционал. Реабилитация у Александра будет долгой, рубцы формируются до полугода. Но все задачи врачи выполнили.

— В целом всё, что мы запланировали, достигнуто. На текущий момент результат отличный. С поставленной самим себе задачей справились успешно, — резюмировал Александр Медунецкий.

Александру восстановили нос и сохранили его функции

Александру восстановили нос и сохранили его функции

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Почему врачи взялись за бесплатную помощь

Реконструкции в пластической хирургии — редкие и очень сложные. Мало кто из врачей берется за подобное восстановление, а хирурги клиники помогли пациенту бесплатно. Мы спросили их, почему они вызвались помочь. Приводим их ответы.

Николай Голубков, пластический хирург, кандидат медицинских наук:

— Сложный вопрос, почему наша команда делала операцию без оплаты, — задумался врач. — Сложный и одновременно простой. Сложный — потому что это касается очень многих граней наших чувств, нашего видения жизни, ощущений, и простой, потому что его можно разбить на части. Задумавшись об этом, можно сказать, что на первом месте — чувства патриотизма к своей Родине, к солдатам, которые выполняют свой долг. Выполняют его с честью, которая всегда была свойственна русскому солдату, героически и не щадя своей жизни и здоровья.

Мы ее оказываем. На втором месте — гуманизм к человеку, который чего-то лишен. Если можно это восстановить, мы этим занимаемся. Наверное, это касается любого человека. Я даже для себя подумал: если это не близкий человек, не свой гражданин, а гражданин другой страны, который раньше был врагом, а остался просто человеком... Наверное, с такими же гуманными чувствами мы могли бы оказывать помощь и этому человеку, потому что он просто человек. Третий фактор — это умение, мы этому обучены, мы знаем, как это делать, и поэтому мы это реализуем. Долгие годы накапливался опыт, и пришло время им делиться широко, тем более пришли времена, когда это очень востребовано, — заключил хирург.

Мужчина до сих пор ничего не видит, но операция по восстановлению зрения запланирована на сентябрь, а дальше его ждет протезирование рук

Мужчина до сих пор ничего не видит, но операция по восстановлению зрения запланирована на сентябрь, а дальше его ждет протезирование рук

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Александр Медунецкий, врач — челюстно-лицевой хирург, микрохирург:

— Первое — профессиональный интерес, — сказал хирург. — Эти пациенты в плане реабилитации очень сложные, и немногие врачи готовы взяться за них. Мы реконструктивными операциями занимаемся рутинно и это наш профиль, нам это интересно как профессионалам. И второе — чувство сострадания. Этого пациента хотелось реабилитировать социально, как только это возможно.

«Рад, что у меня уже личный носик свой есть»

После операции Александр рассказал о своих чувствах и эмоциях. Он еще ничего не видит, но с носом уже ощущает себя иначе.

— Чувствую себя прекрасно, — сказал боец. — Операция прошла хорошо. Побаливает немножко, но это издержки производства. Чувствую, что носик уже как нормальный стал, как у людей. Пока он онемевший, я его не чувствую, но я рад, что у меня уже личный носик свой есть. Пока он отекший, не совсем хорошо дышит.

В сентябре у Александра будет операция по восстановлению зрения. Врачи не дают гарантий: слишком сложный случай. В глаза прилетели осколки, разрушился хрусталик и 70% сетчатки, оставшиеся 30% тоже были повреждены. Несмотря на страшные обстоятельства жизни и сложные операции, пациент улыбается и бесконечно благодарит врачей и всех, кто ему помогает. После восстановления зрения его ждет протезирование.

Ранее фельдшер из Екатеринбурга рассказывал, как спасал раненных на спецоперации. Также военный делился воспоминаниями о службе, быте СВО и отряде «Ахмат».

Все новости о спецоперации на Украине мы собираем в специальном разделе.

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