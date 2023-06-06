Не просто кошмар приснился: ночной симптом, который должен насторожить в любом возрасте, — он может указывать даже на опухоль

Почему люди сильно потеют во сне: причины

В среднем наш организм комфортно себя чувствует при окружающей температуре от 20 до 24 °С . Как только она становится выше, теплоотдача организма тоже взлетает и мы начинаем потеть. Это если говорить про естественный процесс, который можно только немного сдерживать. Но иногда потоотделение бывает чрезмерным. Если вы проснулись посреди ночи в поту, то это проблема посерьезнее. Она имеет свое название — гипергидроз.

Распространенными причинами этого симптома могут быть инфекционные заболевания, заболевания щитовидной железы, снижение уровня сахара в крови при диабете, гормональные нарушения. К сожалению, постоянная ночная потливость может указывать даже на туберкулез и опухолевые заболевания.