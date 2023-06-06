Не просто кошмар приснился: ночной симптом, который должен насторожить в любом возрасте, — он может указывать даже на опухоль

Повышенная потливость по ночам может беспокоить людей любого возраста, мужчин и женщин, даже детей. Потливость во сне — это следствие, а бороться нужно с причиной. Не обязательно сразу думать о самом ужасном, причины ночной потливости могут быть вполне безобидны. Но игнорировать этот симптом точно не стоит, особенно, если он мучает вас больше недели. Наши коллеги из Wday.ru разбирались, следствием какого заболевания могут быть слишком жаркие ночи.
Почему люди сильно потеют во сне: причины
В среднем наш организм комфортно себя чувствует при окружающей температуре от 20 до
Распространенными причинами этого симптома могут быть инфекционные заболевания, заболевания щитовидной железы, снижение уровня сахара в крови при диабете, гормональные нарушения. К сожалению, постоянная ночная потливость может указывать даже на туберкулез и опухолевые заболевания.
Также причина иногда скрывается в гастроэзофагеальном рефлюксе. При этом заболевании образуется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Из желудка содержимое попадает в дыхательные пути. Вызывается стрессовое состояние организма, что приводит к ночной потливости.
Как устранить ночную потливость
Первые шаги к решению — проведение комплексного обследования. Так как причины явления разнообразные, то нужно сначала сдать анализы: общие анализы крови и мочи, кровь на содержание сахара, а также пройти рентгеновское обследование.
— Повышенная ночная потливость свидетельствует о неполадках в организме. Если она продолжается больше недели, следует пройти медицинское обследование. Лечение начинается, когда выявлена истинная причина. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Выздоровление избавит от неприятных ощущений потливости во сне, — объясняет врач-терапевт Александра Мызникова.
Если угрожающие состояния, такие как рак и туберкулез, исключены, обследование следует продолжить до нахождения истинной причины. Понадобятся консультации многих специалистов.
Ночная потливость у детей также должна насторожить родителей. Если на проблему не обращать внимания, можно упустить возможность раннего начала лечения серьезного заболевания.
Почему женщины потеют больше обычного
Врач-терапевт, кардиолог Елизавета Мельникова объясняет: дело в том, что в женском организме многие процессы обусловлены гормональным фоном, а потому при его изменении (в периоды климакса, беременности) происходит перестройка работы вегетативной нервной системы. Это приводит к кратковременному ощущению жара, приливов, повышенному потоотделению. В такие периоды женщине требуется консультация врача-гинеколога с целью облегчения симптомов ее состояния.
По той же причине к повышенному потоотделению склонны люди, страдающие другими эндокринными патологиями: избыточной массой тела, гипертиреозом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом.
Наблюдение врача-эндокринолога, коррекция гормонального профиля и изменение образа жизни существенно снижают проявления гипергидроза (так в медицине называют патологическую потливость. — Прим. ред.) и улучшают общее состояние человека.
Кислый запах пота
Нерегулярный цикл, мастопатия, патологии щитовидной железы, частые воспалительные процессы провоцируют выделение ненормального объема пота в подмышечных впадинах, области половых органов, стопах и ладонях. Кислый запах пота, сопровождающий женщину длительный период времени, — также симптом эндокринных проблем.
Для мужчин кислое амбре не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Чаще это физиологически нормальное состояние, усиливающееся при активном физическом труде или занятиях спортом.
Еще о чем говорит кислый запах пота у обоих полов? Это развитие невроза, вегетососудистой дистонии, гипергидроза, употребление слишком большого количества кислой и острой пищи.
Холодный пот
Если вы чувствуете, что на теле выступил холодный пот, стоит обратить повышенное внимание на этот симптом и зафиксировать, если он повторится вновь. По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, холодный пот может оказаться признаком воспалительного процесса в легких или обострения хронической болезни.
— Заметили, что холодного пота очень много? Скорее всего, это гипергидроз, указывающий на активную стадию атаки вирусов на организм. Вообще это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема всё же больше эндокринологическая, — рассказала Людмила Лапа в интервью телеканалу «Звезда».
Почему бросает в пот мужчин
Что касается мужской половины населения, то, по статистике, мужчины чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, а их чувствительность к адреналину выше, чем у женщин. В связи с этим в мужском организме в ответ на стресс развивается тахикардия, увеличивается выделение пота, учащается дыхание.
Елизавета Мельникова объясняет, что также к большей потливости склонны курящие люди обоих полов, так как никотин является прямым стимулятором ацетилхолина, который раздражает рецепторы потовых желез.
Еще несколько причин, почему вас может бросать в жар и прошибает холодный пот, — в нашем материале.
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