Кардиолог объяснил, почему бросает в жар и пот без температуры

Тело покрыто кожей, которая должна потеть в определенных ситуациях, например, в жару. Это система охлаждения, предупреждающая перегрев. Но иногда мы потеем даже на морозе или под кондиционером, почему? Об этом рассказывает «Доктор Питер».



Если бы не умели потеть, в теплое время года или при резких сменах температуры нам пришлось бы очень тяжело, рассказывает «Доктор Питер». Пот, испаряясь с поверхности кожи, позволяет отдать избыток тепла, предупреждая перегрев. Кроме того, с потом во время лихорадки выводится часть солей, продуктов метаболизма, за счет потливости постепенно снижается температура тела. Но если приступы сильной потливости возникают совершенно внезапно и он буквально льет градом, резко бросает в жар или мгновенно прошибает холодный пот, кожа холодеет и становится липкой — это повод посетить врача. Это могут быть признаки стресса, чрезмерного утомления, проблем с сердцем, сосудами, эндокринной системой.

