7 марта понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 1/10
usd 105.81
eur 115.62
Тема дняСети ввели ограничения на продажу продуктов
Все новости
Все новости

Кардиолог объяснил, почему бросает в жар и пот без температуры

В некоторых случаях это повод посетить врача и пройти обследование

4 069
5Обсудить

Поделиться

Стресс, проблемы с сердцем и сосудами могут давать о себе знать через избыточную потливость

Стресс, проблемы с сердцем и сосудами могут давать о себе знать через избыточную потливость

Поделиться

Тело покрыто кожей, которая должна потеть в определенных ситуациях, например, в жару. Это система охлаждения, предупреждающая перегрев. Но иногда мы потеем даже на морозе или под кондиционером, почему? Об этом рассказывает «Доктор Питер».

Если бы не умели потеть, в теплое время года или при резких сменах температуры нам пришлось бы очень тяжело, рассказывает «Доктор Питер». Пот, испаряясь с поверхности кожи, позволяет отдать избыток тепла, предупреждая перегрев. Кроме того, с потом во время лихорадки выводится часть солей, продуктов метаболизма, за счет потливости постепенно снижается температура тела. Но если приступы сильной потливости возникают совершенно внезапно и он буквально льет градом, резко бросает в жар или мгновенно прошибает холодный пот, кожа холодеет и становится липкой — это повод посетить врача. Это могут быть признаки стресса, чрезмерного утомления, проблем с сердцем, сосудами, эндокринной системой.

Почему я потею? С таким вопросом в последние годы люди сталкиваются очень часто. Человек чувствует себя здоровым, ведет активный образ жизни, но эпизоды слабости и потливости накрывают волной в самые ответственные моменты. Знакомо вам?

Зачем мы потеем

Елизавета Мельникова, врач-терапевт, кардиолог.

Пот — это естественный секрет наших потовых желез и создан он для защиты организма от перегревания. В нашем с вами теле есть разные виды желез — одни являются терморегуляторами и вырабатывают гипотонический раствор, которым и является пот, в периоды повышенных температур или физических нагрузок, другие же выделяют этот специфический секрет тела в моменты стресса или испуга.

Работа потовых желез по всему телу регулируется частью головного мозга — гипоталамусом и проводящими симпатическими нервными волокнами.

При перегревании тела человека центр терморегуляции в гипоталамусе дает сигнал периферическим нервам: нужно увеличить теплоотдачу. Чтобы этого достичь, происходит расширение сосудов на поверхности кожи и активируется процесс выделения жидкого водянистого секрета — пота. Именно этим процессом обусловлена избыточная потливость человека в период ОРВИ или других патологических состояний, сопровождающихся повышением температуры тела.

Почему потливость без повышенной температуры возникает у женщин


В женском организме многие процессы обусловлены гормональным фоном, а потому при его изменении (в периоды климакса, беременности) происходит перестройка работы вегетативной нервной системы. Это приводит к кратковременному ощущению жара, приливов, повышенному потоотделению. В такие периоды женщине требуется консультация врача-гинеколога, с целью облегчения симптомов ее состояния.

По той же причине к повышенному потоотделению склонны люди, страдающие другими эндокринными патологиями — избыточной массой тела, гипертиреозом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом.

Наблюдение врача-эндокринолога, коррекция гормонального профиля и изменение образа жизни существенно снижают проявления гипергидроза (так в медицине именуют патологическую потливость) и улучшают общее состояние человека.

Почему бросает в пот мужчин


Что касается мужской половины населения, то, по статистике, мужчины чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, а их чувствительность к адреналину выше, чем у женщин. В связи с этим в мужском организме в ответ на стресс развивается тахикардия, увеличивается выделение пота, учащается дыхание.

Также к большей потливости склонны курящие люди, так как никотин является прямым стимулятором ацетилхолина, который раздражает рецепторы потовых желез.

Без паники, иначе будет атака!


В период пандемии COVID-19 участились случаи развития депрессии, тревожных расстройств, панических атак, при которых потливость — почти неизменный атрибут. Паническая атака чаще всего проявляется вегетативным кризом, который может сопровождаться:

  • тревогой,
  • страхом смерти,
  • нехваткой воздуха,
  • затруднением дыхания,
  • ознобом,
  • повышенным потоотделением,
  • предобморочным состоянием,
  • учащенным мочеиспусканием
  • и другими проявлениями.

Это связано с резким выделением большого количества адреналина и дофамина в кровь, что стимулирует резкое учащение частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, выработку жидкого секрета в области потовых желез по всему телу. Коррекцию данных состояний проводит врач-психотерапевт, который помогает подобрать терапию для снижения уровня эмоционального стресса, тревоги, приводящих к развитию панических атак.

Если потливость постоянная


Таким образом, чаще всего выделение пота — это естественная реакция организма, которая является адаптационной функцией организма. В большинстве случаев это состояние не требует медикаментозной коррекции и проявляется как ответ на адекватный раздражитель.

Однако при ситуации, когда вы постоянно и сильно потеете почти везде — стоит обраться к врачу для проведения диагностики и возможного выявления заболеваний, требующих медикаментозной терапии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

потливостьжар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter