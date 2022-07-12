С меня льет и льет: когда пот становится опасным — объясняют эксперты

В среднем наш организм комфортно себя чувствует при окружающей температуре от 20 до
Если бы мы не умели потеть, в теплое время года или при резких сменах температуры нам пришлось бы очень тяжело. Пот, испаряясь с поверхности кожи, позволяет отдать избыток тепла, предупреждая перегрев. Кроме того, с потом во время лихорадки выводится часть солей, продуктов метаболизма, за счет потливости постепенно снижается температура тела. Но если приступы сильной потливости возникают совершенно внезапно и он буквально льет градом, резко бросает в жар или мгновенно прошибает холодный пот, кожа холодеет и становится липкой — это повод посетить врача. Это могут быть признаки стресса, чрезмерного утомления, проблем с сердцем, сосудами, эндокринной системой.
Почему женщины потеют больше обычного
Врач-терапевт, кардиолог Елизавета Мельникова объясняет: дело в том, что в женском организме многие процессы обусловлены гормональным фоном, а потому при его изменении (в периоды климакса, беременности) происходит перестройка работы вегетативной нервной системы. Это приводит к кратковременному ощущению жара, приливов, повышенному потоотделению. В такие периоды женщине требуется консультация врача-гинеколога с целью облегчения симптомов ее состояния.
По той же причине к повышенному потоотделению склонны люди, страдающие другими эндокринными патологиями: избыточной массой тела, гипертиреозом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом.
Наблюдение врача-эндокринолога, коррекция гормонального профиля и изменение образа жизни существенно снижают проявления гипергидроза (так в медицине называют патологическую потливость. — Прим. ред.) и улучшают общее состояние человека.
Кислый запах пота
Нерегулярный цикл, мастопатия, патологии щитовидной железы, частые воспалительные процессы провоцируют выделение ненормального объема пота в подмышечных впадинах, области половых органов, стопах и ладонях. Кислый запах пота, сопровождающий женщину длительный период времени, — также симптом эндокринных проблем.
Для мужчин кислое амбре не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Чаще это физиологически нормальное состояние, усиливающееся при активном физическом труде или занятиях спортом.
Еще о чем говорит кислый запах пота у обоих полов? Это развитие невроза, вегетососудистой дистонии, гипергидроза, употребление слишком большого количества кислой и острой пищи.
Холодный пот
Если вы чувствуете, что на теле выступил холодный пот, стоит обратить повышенное внимание на этот симптом и зафиксировать, если он повторится вновь. По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, холодный пот может оказаться признаком воспалительного процесса в легких или обострения хронической болезни.
— Заметили, что холодного пота очень много? Скорее всего, это гипергидроз, указывающий на активную стадию атаки вирусов на организм. Вообще это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема всё же больше эндокринологическая, — рассказала Людмила Лапа в интервью телеканалу «Звезда».
Почему бросает в пот мужчин
Что касается мужской половины населения, то, по статистике, мужчины чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, а их чувствительность к адреналину выше, чем у женщин. В связи с этим в мужском организме в ответ на стресс развивается тахикардия, увеличивается выделение пота, учащается дыхание.
Елизавета Мельникова объясняет, что также к большей потливости склонны курящие люди обоих полов, так как никотин является прямым стимулятором ацетилхолина, который раздражает рецепторы потовых желез.
Еще несколько причин, почему вас может бросать в жар и прошибает холодный пот, — в нашем материале.
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