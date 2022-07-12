С меня льет и льет: когда пот становится опасным — объясняют эксперты

Почему женщины потеют больше обычного

Врач-терапевт, кардиолог Елизавета Мельникова объясняет: дело в том, что в женском организме многие процессы обусловлены гормональным фоном, а потому при его изменении (в периоды климакса, беременности) происходит перестройка работы вегетативной нервной системы. Это приводит к кратковременному ощущению жара, приливов, повышенному потоотделению. В такие периоды женщине требуется консультация врача-гинеколога с целью облегчения симптомов ее состояния.

По той же причине к повышенному потоотделению склонны люди, страдающие другими эндокринными патологиями: избыточной массой тела, гипертиреозом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом.