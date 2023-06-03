Болезнь-хамелеон: с чем можно спутать аппендицит и сколько времени у вас есть на спасение

Первые симптомы аппендицита

Острый аппендицит — это острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Как правило, первый и самый частый его симптом — боль. В классической клинической картине она в первые часы локализуется в эпигастральной области — в верхней центральной части живота, под грудной клеткой.



— Чаще всего аппендицит обостряется ночью или ранним утром. Болезненные ощущения носят как правило спастический характер, то есть пациент отмечает непроизвольные мышечные спазмы, — говорит врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Тарадеева.

