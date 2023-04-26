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Сибиряк съездил в командировку в Африку и привез оттуда малярию

Это единственный случай заболевания в Новосибирской области за этот год

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Заболевший вернулся из Республики Конго

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В Новосибирской области в этом году зафиксировали один случай заболевания малярией. Инфекцию обнаружили у сибиряка, который летал в Африку.

— За истекший период 2023 года на территории Новосибирской области зарегистрирован один завозной случай малярии. Заболевший вернулся из командировки в Республику Конго, — говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.

В управлении объяснили, что малярия — тяжелое инфекционное заболевание. Оно распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом. Заражение происходит при укусах малярийных комаров.

Ранее НГС писал о том, что у жителей Новосибирской области стали чаще находить описторхоз. Это заболевание передается через рыбу. Читайте, как его распознать и лечить.

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МалярияБольница
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