Сибиряк съездил в командировку в Африку и привез оттуда малярию

В Новосибирской области в этом году зафиксировали один случай заболевания малярией. Инфекцию обнаружили у сибиряка, который летал в Африку.
— За истекший период 2023 года на территории Новосибирской области зарегистрирован один завозной случай малярии. Заболевший вернулся из командировки в Республику Конго, — говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.
В управлении объяснили, что малярия — тяжелое инфекционное заболевание. Оно распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом. Заражение происходит при укусах малярийных комаров.
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