Вспышки кори уже в каждом втором регионе страны. Ждать ли эпидемии?

Будет ли эпидемия кори

Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация с корью осложняется, глава Роспотребнадзора Анна Попова уверяет, что все очаги локальные, поэтому системных ограничительных мер по всей стране не требуется. По ее словам, вспышки заболевания быстро купируются, а для контактных людей проводят подчищающую иммунизацию.

— Три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори. Случаи там были преимущественно завозные. Одним из трех регионов стал Дагестан, в котором большое количество сельских жителей и людей, живущих отдаленно, поэтому не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются, — приводят слова Анны Поповой РИА Новости.

