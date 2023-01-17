«Люди ослабили внимание к вакцинации»: в НСО неблагополучная ситуация с корью — кто болеет, какие симптомы и профилактика

— Любые клинические проявления, схожие с корью расцениваются медработниками как необходимость диагностики. Есть случаи, когда медработник подозревает корь, но впоследствии корь не подтверждается. Однако все необходимые мероприятия начинают уже работать, — рассказала заместитель министра здравоохранения.

Елена Аксенова акцентировала внимание на том, что на все просьбы медработников из поликлиник нужно предоставлять необходимую информацию.

Кто и как болеет?

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова отметила, что корь — это детская инфекция, но сейчас есть случаи среди взрослых.