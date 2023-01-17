«Люди ослабили внимание к вакцинации»: в НСО неблагополучная ситуация с корью — кто болеет, какие симптомы и профилактика

В Новосибирске с декабря 2022 года регистрируется повышенный уровень заболевания корью как среди взрослого, так и детского населения. На пресс-конференции в ТАСС сегодня, 17 января, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова сообщила, что корью заболели
— Мы понимаем, что это единичная заболеваемость. Но инфекция на 100% управляемая средствами вакцинопрофилактики. И такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией. Поэтому проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Определяется круг на работе и учебе и проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил, — рассказала Лада Самойлова.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова добавила, что увеличена настороженность медицинских работников.
— Любые клинические проявления, схожие с корью расцениваются медработниками как необходимость диагностики. Есть случаи, когда медработник подозревает корь, но впоследствии корь не подтверждается. Однако все необходимые мероприятия начинают уже работать, — рассказала заместитель министра здравоохранения.
Елена Аксенова акцентировала внимание на том, что на все просьбы медработников из поликлиник нужно предоставлять необходимую информацию.
Кто и как болеет?
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова отметила, что корь — это детская инфекция, но сейчас есть случаи среди взрослых.
— Это взрослые люди, которые не проходили вакцинацию и не болели. У них нет антител. У взрослых, конечно, тяжелее протекает заболевание, чем у детей. У взрослых может протекать тяжело как сама корь, так и проявляться осложнения заболевания. Может начаться вирусная бактериальная коревая пневмония с развитием коревых менингоэнцефалитов, — поделилась Лариса Позднякова.
Сейчас в стационаре первой инфекционной больницы, где находятся пациенты старше 15 лет, два человека с корью и два на диагностике. Всего на диагностике шесть человек. Сейчас все экзантемные инфекции (инфекции с сыпью на коже) тестируются на корь, уточнила Лариса Позднякова.
В основном в больнице находятся среднетяжелые пациенты. У двух новосибирцев за последнее время были вирусные пневмонии и у одного коревой менингоэнцефалит.
— Это управляемая инфекция. Эта вакцина есть в календаре прививок. Дети вакцинируются в год, затем в шесть лет. Раньше не имели такое распространение кори. Когда происходят такие вещи, это говорит о том, что население ослабило внимание к вакцинации. И эти настроения антивакцинальные ничего хорошего не приносят. Корь — это достаточно сложное заболевание, — поделилась Лариса Позднякова.
Главный внештатный специалист областного Минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова рассказала, что в Новосибирской области сейчас пять детей находятся на стационаре с подтвержденными диагнозами корь и два ребенка находятся на диагностики. Со случаями кори в регионе сталкиваются каждый год, но обычно это два-три пациента на стационаре.
— Ситуация достаточно серьезная, и мы очень внимательно относимся к нашим маленьким пациентами. И я хочу еще раз обратить внимание, ситуация управляема. Все ресурсы есть, вакцина есть в достаточном количестве. Дети должны быть привиты в соответствии с календарем прививок, чтобы не сталкиваться с неприятными ситуациями в подростковом и взрослом возрасте, — объяснила Татьяна Комиссарова.
Меры против кори
Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова отметила, что противоэпидемиологические меры проводятся, окружение человека на работе, учебе и на улице проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Нулевой пациент в Новосибирской области стал нулевым. В ноябре он приехал из Средней Азии.
Елена Аксенова отметила, что плановая вакцинация не прекращалась во время пандемии, но растут отказы от вакцины.
— Мы сталкиваемся как медицинские работники больше с личными убеждениями. Прививки, которые есть в нацкалендаре при отсутствии медицинских показаний, нужно делать. И когда наши медработники выходят в очаг, они запрашивают сведения о вакцинации и предлагают пройти в определенные сроки вакцинопрофилактику. Когда медработники предлагают пройти, то, конечно же, нужно согласиться и выполнить противоэпидемиологические мероприятия, — отмечает Елена Аксенова.
Лада Самойлова добавила, что в обнаруженных очагах около 85% населения отказываются от вакцинации и противоэпидемиологических мер. По плану, как добавила Елена Аксенова, прививаются 95% населения. Но 5% могут дать распространение инфекции.
Главный инфекционист региона Лариса Позднякова отметила, что если человек не знает, была ли сделана ему прививка или он переболел корью до этого, то можно сдать кровь на антитела. В случае если на проверку антител нет времени и вы находитесь в очаге, то нужно вакцинироваться. На иммунизацию близких контактов дается 72 часа.
Татьяна Комиссарова выделяет особую группу среди тех, кому опасна корь — это дети до года.
— Первая вакцинация осуществляется в год. Если в контакт попал ребенок до года, то в течение 72 часов медицинские работники рекомендуют ввести человеческий иммуноглобулин, чтобы минимизировать проявления, — отметила внештатный специалист областного Минздрава по инфекционным болезням у детей.
Симптомы и проявления
Корь — это болезнь, которая проявляется циклично. Сначала у человека появляются симптомы острого респираторного заболевания — это катаральный период.
— Затем появляется типичная коревая сыпь. Она имеет определенный регламент высыпания, когда сначала сыпь появляется на верхней половине туловища, на голове. Затем распространяется на тело и к конечностям. В той же последовательности сыпь потихонечку исчезает, оставляя следы на коже человека в виде пигментных пятен, — рассказала Татьяна Комиссарова.
Если после контакта с заболевшим корью появляются признаки заболевания, то стоит обратиться к врачу. Лариса Позднякова добавила, что корь начинается с высокой температуры — 38–40 градусов. Характерен также отек слизистых, носоглотки.
— Очень выраженный склерит, который мы обычно видим при токсических формах гриппа, когда просто красные глаза, малиновый язык и сухой катар, кашель. Первые случаи кори, которые были выявлены у взрослых, потребовали дифференциальной диагностики. Клинически сыпь не выглядела как корь. У них была сыпь, но могут быть разные диагнозы. Помимо сыпи у них была очень выражена диарея, тошнота, рвота. Эти симптомы не укладываются в диагноз кори.
Лариса Позднякова добавила, что при проявлении признаков заболевания не нужно никуда бежать, нужно вызвать врача на дом и с ним уже решать, какие будут дальнейшие действия.
Сегодня, 17 января, жильцам многоквартирного дома по адресу Добролюбова, 162/1 в Новосибирске начали звонить из поликлиники